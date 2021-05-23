«Арсенал» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» нынешний чемпионат проводит неудачно. Лондонцы давно не ходят в грандах, и ни на что серьезное не претендуют.

Более того, сейчас команда Микеля Артеты борется только за 7 место. Причем шансы на этот скромный успех у команды минимальные.

В минувшем туре команда на выезде добыла три очка. В поединке с «Кристал Пэлас» «канониры» были сильнее (1:3).

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«Арсенал» выиграл в четырех последних поединках АПЛ. Вот только команда Артеты свое счастье потеряла гораздо раньше.

«Брайтон»

Эта команда сумела отстоять свое место под солнцем. И вылетать было кому, и вообще, «Брайтон» несколько матчей отыграл весьма добротно.

Нынешнее 16 место — реальный показатель силы команды. Несмотря на хиленькую атаку (40 голов), у «чаек» довольно крепкие тылы, давшие сбой лишь 44 раза.

«Брайтон» в минувшем туре выдал свой лучший матч в сезоне. Дома «чайки» заклевали самого чемпиона «Манчестер Сити» (3:2).

В общем, команда способна на подвиг. Между тем, выезд в гости к мотивированным «канонирам» «чайкам» не сулит ничего хорошего.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.67, на ничью за 4.10, а на «Брайтон» — за 5.00.

Хозяева пытаются запрыгнуть в зону еврокубков, так что должны исключительно побеждать.

У «чаек» уже нет задач, но в минувшем туре «Брайтон» уложил на лопатки самого чемпиона.

Хозяевам нужно только побеждать, что команде Артеты вполне под силу. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 1.67.