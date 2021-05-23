«Арсенал»
«Арсенал» нынешний чемпионат проводит неудачно. Лондонцы давно не ходят в грандах, и ни на что серьезное не претендуют.
Более того, сейчас команда Микеля Артеты борется только за 7 место. Причем шансы на этот скромный успех у команды минимальные.
В минувшем туре команда на выезде добыла три очка. В поединке с «Кристал Пэлас» «канониры» были сильнее (1:3).
«Арсенал» выиграл в четырех последних поединках АПЛ. Вот только команда Артеты свое счастье потеряла гораздо раньше.
«Брайтон»
Эта команда сумела отстоять свое место под солнцем. И вылетать было кому, и вообще, «Брайтон» несколько матчей отыграл весьма добротно.
Нынешнее 16 место — реальный показатель силы команды. Несмотря на хиленькую атаку (40 голов), у «чаек» довольно крепкие тылы, давшие сбой лишь 44 раза.
«Брайтон» в минувшем туре выдал свой лучший матч в сезоне. Дома «чайки» заклевали самого чемпиона «Манчестер Сити» (3:2).
В общем, команда способна на подвиг. Между тем, выезд в гости к мотивированным «канонирам» «чайкам» не сулит ничего хорошего.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 1.67, на ничью за 4.10, а на «Брайтон» — за 5.00.
Хозяева пытаются запрыгнуть в зону еврокубков, так что должны исключительно побеждать.
У «чаек» уже нет задач, но в минувшем туре «Брайтон» уложил на лопатки самого чемпиона.
Хозяевам нужно только побеждать, что команде Артеты вполне под силу. Наши прогноз и ставка — Победа «Арсенала» с коэффициентом 1.67.