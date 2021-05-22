В матче заключительного 34 тура немецкой Бундеслиги «Кельн» примет «Шальке» на поле стадиона «Рейн Энерги». Игра запланирована на 22 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск. «Кельн» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

Для «Кельна» победа в этом матче просто необходима. У него 30 очка и от спасения ее отделяют 2 пункта. Если «Арминия» и «Вердер» потерпят неудачи, то «Козлы» останутся в Бундеслиге на следующий сезон.

«Кельн» терял очки в трех из пяти последних матчей в чемпионате. Было только две победы за этот период — 2:1 над «Лейпцигом» и 3:2 над «Аугсбургом».

Что касается неудачных выступлений, то хозяева крупно уступили «Байеру» (0:3) и «Фрайбург» (1:4). Также отметим нулевую ничью с «Гертой».

Все прогнозы на Бундеслигу

В списке травмированных у «Кельна» Эммануэль Деннис и Йонас Эктор.

«Шальке»

«Кобальтовые» вылетают по окончании сезона. Они последние с 16 очками на счету. Для них этот сезон полностью провальный. На их счету всего 3 победы в 33 матчах при 23 поражениях.

Один из положительных результатов был добыт «Шальке» в прошлом туре, когда команда выиграла у «Айнтрахта» 4:3. Так прервалась 4-матчевая серия поражений.

«Горняки» крупно проигрывали «Хоффенхайму» (2:4) и «Фрайбургу» (0:4). Со счетом 0:1 гости проиграли «Арминии» и со счетом 1:2 уступили «Герте».

В списке травмированных у гостей Набиль Бенталеб, Вильям, Омар Маскарель, Матия Настасич, Бенджамин Стамбули, Хамза Мендил и Нассим Бужеллаб.

Прогноз и ставка

Шансы «Кельна» на победу оценивают достаточно высоко. Букмекеры дают такие котировки: 1.37 на победу «Кельна», 5.40 на ничью и 8.20 на победу «Кельна».

«Кельн» выигрывал в двух прошлых очных встречах — 3:0 и 2:1. В этот раз «Козлам» нужно обязательно повторить и тогда до последнего момента у них будут сохраняться шансы на спасение.

«Кельн», скорее всего победит, так как сильно мотивирован для этого результата. При этом стоит учитывать, что команда редко забивает больше двух голов. Букмекеры дают неплохой вариант для ставки в виде ИТМ1 (2.5) за 1.80.