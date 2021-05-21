В пятницу, 21 мая, на стадии полуфинала плей-офф путевки за выход в французскую Лигу 1 «Тулуза» на своем поле сыграет с «Греноблем». Игра начнется в 21:45 по мск. «Тулуза» — «Гренобль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

«Тулуза» до последнего претендовала на прямую путевку в Лигу 1, но в двух заключительных турах сыграла вничью и пропустила вперед себя «Клермон».

В 38 поединках первенства «малыши» одержали 20 викторий, десять раз расписали мировые, а также восемь встреч проиграли, забить смогли 71 гол, а пропустили в свои 42 пробоины.

На финише Лиги 2 в последних восьми поединках «фиолетовые» потерпели только одно поражение, трижды делили очки со своими оппонентами и четыре раза выиграли. В своей последней игре они сыграли вничью 3:3 в гостях с «Дюнкерком».

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На своей арене в прошедшем чемпионате «Тулуза» выступала сильно, проиграв только дважды при 13 победных результатах и четырех мировых исходах.

«Гренобль»

«Гренобль», который финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, стартовал в плей-офф с четвертьфинальной стадии, где дома переиграл ФК «Париж» со счетом 2:0.

В регулярном чемпионате «сине-белые» добыли 18 викторий, 11 раз сыграли вничью и потерпели девять неудач. Разница забитых и пропущенных в этих играх составила 51:35.

В отрезке последних восьми матчей первенства коллектив потерпел два поражения. Оба этих фиаско состоялось от вышедших напрямую в Лигу 1 «Труа» (1:3) и «Клермона» (1:2). А также по три раза играл вничью и побеждал.

«Гренобль» не совсем удачно проводил выездные поединки, добившись всего шести выигрышей при восьми поражениях и пяти ничьих.

В прошедшем чемпионате эти команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 3:5.

Прогноз и ставка на «Тулуза» — «Гренобль»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 1.97, победа «Гренобля» — 3.74, ничья — 3.20.

Проход: «Тулузы» — 1.67; «Гренобля» — 2.71.

Фактор своего поле должен помочь «малышам» обыграть «Гренобль», который вдали от дома играет не совсем уверенно. Наш прогноз — П1 в основное время.