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    «Сарагоса» снова удачно сыграет в родных стенах

    «Сарагоса» — «Кастельон». Прогноз и ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Испании, 20 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Кастельон»
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    «Сарагоса»
    В четверг, 20 мая, в поединке 40-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене сразится с «Кастельоном». Стартовый свисток будет дан в 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Кастельон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Мая 2021 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 22:30 Кастельон Кастельон
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Сарагоса»

    У «Сарагосы» на счету находится 47 набранных баллов, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета на шесть пунктов.

    В минувшем туре первенства арагонцы на выезде переиграли «Лас-Пальмас» со счетом 2:0, прервав тем самым свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где они раз проиграли и трижды сыграли вничью.

    Сперва в этот период они уступили в гостях «Жироне» (0:3), а потом расписали мировую дома с хихонским «Спортингом» и с «Эспаньолом» (по 0:0), а также на выезде с «Луго» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    В 11 последних домашних встреч Сегунды «Сарагоса» уступила всего лишь раз, трижды сыграла вничью и выиграла в семи остальных поединках, правда, в основном с разницей в один мяч.

    «Кастельон»

    «Кастельон» ведет борьбу за выживание. Сейчас он идет на безопасной 18 позиции, но зону вылета опережает только по дополнительным показателям.

    После удачной серии с конца марта и по середину апреля, где левантийцы выиграли трижды в четырех поединках, затем они выдали 4-матчевую безвыигрышную серию в рамках чемпионата.

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    • В этот период «ушастые» сперва дважды сыграли вничью, а затем уступили в двух последующих играх, поочередно потерпев фиаско от «Картахены» (0:1) в гостях и «Понферрадины» (0:2) в родных стенах.

    «Кастельон» за последние десять гостевых игр добился всего лишь одной виктории, еще он четыре раза сыграл вничью и потерпел пять поражений.

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    В первом круге «Кастельон» на своем поле переиграл «Сарагосу» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сарагосы» — 2.04, победа «Кастельона» — 4.22, ничья — 3.13.

    Так как «Сарагоса» в родных стенах играет сильно, но не особо результативно, то в этой игре рекомендуем ставить на такой исход — 1Х + ТМ 2,5.

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