«Монако» сыграет против «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка Франции. Матч пройдет 19 мая на «Стад де Франс», начало — в 22:15 мск. «Монако» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Монегаски стартовали в Кубке Франции с 1/32 финала, в феврале одолев на выезде выступающий в Лиге 2 «Гренобль» (1:0). В 1/16 финала «Монако» в марте выбил на выезде «Ниццу» (2:0).

В начале апреля, в 1/8 финала подопечные Нико Ковача по пенальти прошли дома «Метц» (0:0, 5:4), а в конце апреля обыграли на выезде «Лион» (2:0) в четвертьфинале.

В полуфинальном матче «Монако» без проблем разнес любительский «Рюмийи-Вальер» (5:1) , а в последнем матче Лиги 1 дома победил «Ренн» (2:1).

Календарь и таблица Лиги 1

После 37 туров чемпионата Франции «Монако» на 3-м месте с 77 очками. Разница мячей 76-42, Виссам Бен-Йеддер забил 20 голов, еще 16 забил Кевин Фолланд. 5 голов и 9 передач у Александра Головина.

ПСЖ

В 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ в феврале одолел в гостях «Кан» (1:0) выступающий в Лиге 2, а в марте разгромил на выезде «Брест» (3:0) в 1/16 финала.

В рамках апрельского матча 1/8 финала Кубка подопечные Маурисио Почеттино дома крупно обыграли «Лилль» (3:0), а в четвертьфинале не оставили камня на камне от «Анже» (5:0).

В полуфинале ПСЖ справился с «Монпелье» только по пенальти, упустив победу в основное время — 2:2 (6:5). В последнем матче Лиги 1 парижане разгромили дома «Реймс» (4:0).

После 37 туров чемпионата Франции ПСЖ на 2-м месте с 79 очками. Разница мячей 84-28, Мбаппе забил 26, еще 13 у Кина. Матч пропустят Неймар, Верратти и Бернат.

Ставка

На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «ПСЖ» — 1.88.

На победу «Монако» в финале дают коэффициент 2.80, а на успех парижского клуба — 1.45.

«Монако» дважды обыграл ПСЖ в этом сезоне (3:2 дома и 2:0 в гостях), но сделать это в третий раз вряд ли выйдет.

Прогнозируем, что ПСЖ не проиграет в основное время .