ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»«Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера Луис СуаресИнтриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
  • 00:12
    • «Челси» выиграл у «Лестера» и поднялся на третье место в АПЛ
  • 23:49
    • СМИ: «Локомотив» хочет арендовать «Лужники» на 49 лет
  • 22:56
    • «Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Брайтону»
  • 22:35
    • Бензема и Жиру — в заявке сборной Франции на Евро-2020
  • 22:18
    • УНИКС в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань»
  • 21:53
    • «МЮ» не удержал победный счет в матче с «Фулхэмом»
  • 21:33
    • Колесников победил на 50-метровке на спине с рекордом мира на ЧЕ
    Все новости спорта

    Сделают ли Мбаппе и Головин результативным финал Кубка Франции?

    «Монако» — ПСЖ. Ставка (к. 1.98) на футбол, финал кубка Франции, 19 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на ПСЖ
    Прогноз и ставки на «Монако» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин
    «Монако» сыграет против «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка Франции. Матч пройдет 19 мая на «Стад де Франс», начало — в 22:15 мск. «Монако» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монако»

    Монегаски стартовали в Кубке Франции с 1/32 финала, в феврале одолев на выезде выступающий в Лиге 2 «Гренобль» (1:0). В 1/16 финала «Монако» в марте выбил на выезде «Ниццу» (2:0).

    В начале апреля, в 1/8 финала подопечные Нико Ковача по пенальти прошли дома «Метц» (0:0, 5:4), а в конце апреля обыграли на выезде «Лион» (2:0) в четвертьфинале.

    В полуфинальном матче «Монако» без проблем разнес любительский «Рюмийи-Вальер» (5:1) , а в последнем матче Лиги 1 дома победил «Ренн» (2:1).

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 37 туров чемпионата Франции «Монако» на 3-м месте с 77 очками. Разница мячей 76-42, Виссам Бен-Йеддер забил 20 голов, еще 16 забил Кевин Фолланд. 5 голов и 9 передач у Александра Головина.

    ПСЖ

    В 1/32 финала Кубка Франции ПСЖ в феврале одолел в гостях «Кан» (1:0) выступающий в Лиге 2, а в марте разгромил на выезде «Брест» (3:0) в 1/16 финала.

  • Прогноз на «Монако» — ПСЖ
  • Сможет ли «ПСЖ» без Неймара обыграть «Монако» в финале Кубка Франции?

    • В рамках апрельского матча 1/8 финала Кубка подопечные Маурисио Почеттино дома крупно обыграли «Лилль» (3:0), а в четвертьфинале не оставили камня на камне от «Анже» (5:0).

  • Трансферный дайджест. 11-17 мая
  • Покинет ли Париж аргентинский бомбардир, потеряет ли «Боруссия» молодую звезду, удержит ли «Зенит» вратаря и другие трансферные новости последних дней
  • 17/05/2021

    • В полуфинале ПСЖ справился с «Монпелье» только по пенальти, упустив победу в основное время — 2:2 (6:5). В последнем матче Лиги 1 парижане разгромили дома «Реймс» (4:0).

    После 37 туров чемпионата Франции ПСЖ на 2-м месте с 79 очками. Разница мячей 84-28, Мбаппе забил 26, еще 13 у Кина. Матч пропустят Неймар, Верратти и Бернат.

    Ставка

    На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.20, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «ПСЖ» — 1.88.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На победу «Монако» в финале дают коэффициент 2.80, а на успех парижского клуба — 1.45.

    «Монако» дважды обыграл ПСЖ в этом сезоне (3:2 дома и 2:0 в гостях), но сделать это в третий раз вряд ли выйдет.
    Прогнозируем, что ПСЖ не проиграет в основное время.

    В 9 из 10 последних встреч команд забивалось 3 и более мячей. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.74 и «тотал ПСЖ больше 1,5» за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Тим — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Карацев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Майхржак — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каспий — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гимарайнш — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ислочь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эвертон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч БАТЭ — Спутник
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Лучшая лига мира. Рекорды «Крыльев», скандалы «Оренбурга» и спасение «Томи»
    • 21:08 15/05/2021     «Ливеопуль» имеет благоприятную концовку сезона
  • АПЛ: расклады в борьбе за Лигу чемпионов
    • 05:11 13/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021
    «Монако» — ПСЖ: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 19.05.2021. Прогнозы на футбол. Сделают ли Мбаппе и Головин результативным финал Кубка Франции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры