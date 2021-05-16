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    Останется ли «Реал Сосьедад» на пятом месте?

    «Реал Сосьедад» — «Вальядолид». Прогноз (к. 3.00) и ставки на чемпионат Испании 16 мая 2021 года

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    «Сосьедад» проиграл «Атлетико» в прошлом туре
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Вальядолида» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 мая, начало — в 19:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Мая 2021 года
    Реал Сосьедад
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    •  Реал Сосьедад 19:30 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
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  • 3.85
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    С 56 очками «Реал Сосьедад» находится на 5 позиции, которая позволяет сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Гостям уже не добраться до зоны Лиги чемпионов, но место в зоне ЛЕ нужно еще отстоять.

    После двух побед подряд — «Сельта» (2:1) и «Эйбар» (1:0) — команда потерпела поражение от «Уэски» с минимальным результатом. В позапрошлом туре клуб одержал победу над «Эльче» со счетом 2:0.

    В предыдущем поединке чемпионата Испании баски потерпели поражение от «Атлетико» (1:2) на выезде.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Всего за сезон «Реал Сосьедад» одержал 15 побед, потерпел 10 поражений и в 11 случаях разошелся с соперником ничьей.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 31 баллом.

    На счету «бело-фиолетовых» пять побед, 16 ничьих и 15 поражений в 36 сыгранных турах.

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    • В четырех матчах до позапрошлого тура подопечные Серхио Гонсалеса поделили очки с «Эльче» (1:1), «Кадисом» (1:1), «Атлетиком» (2:2) и «Бетисом» (1:1).

    Тем не менее, в предыдущем поединке чемпионата Испании клуб потерпел домашнее поражение от «Вильярреала» (0:2)? а перед этим выездное — от «Валенсии» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

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