«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Вальядолида» в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 мая, начало — в 19:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

С 56 очками «Реал Сосьедад» находится на 5 позиции, которая позволяет сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Гостям уже не добраться до зоны Лиги чемпионов, но место в зоне ЛЕ нужно еще отстоять.

После двух побед подряд — «Сельта» (2:1) и «Эйбар» (1:0) — команда потерпела поражение от «Уэски» с минимальным результатом. В позапрошлом туре клуб одержал победу над «Эльче» со счетом 2:0.

В предыдущем поединке чемпионата Испании баски потерпели поражение от «Атлетико» (1:2) на выезде.

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Всего за сезон «Реал Сосьедад» одержал 15 побед, потерпел 10 поражений и в 11 случаях разошелся с соперником ничьей.

«Вальядолид»

«Вальядолид» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 31 баллом.

На счету «бело-фиолетовых» пять побед, 16 ничьих и 15 поражений в 36 сыгранных турах.

В четырех матчах до позапрошлого тура подопечные Серхио Гонсалеса поделили очки с «Эльче» (1:1), «Кадисом» (1:1), «Атлетиком» (2:2) и «Бетисом» (1:1).

Тем не менее, в предыдущем поединке чемпионата Испании клуб потерпел домашнее поражение от «Вильярреала» (0:2)? а перед этим выездное — от «Валенсии» (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.