Московский «Локомотив» сыграет на своем поле с екатеринбургским «Уралом» в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В апреле железнодорожники дома разгромили «Ростов» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в полуфинале Кубка России уверенно прошли ЦСКА, победив со счетом 3:0.

Затем подопечные Марко Николича разгромил на выезде «Тамбов» (5:2), а вот выезд в Петербург закончился разгромным поражением от «Зенита» со счетом 1:6.

В последних матчах «Локомотив» дома разошелся миром с «Динамо» (0:0) и выиграгрл Кубок России, победив в финале «Крылья Советов» (3:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 29 туров «Локомотив» с 53 очками занимает 3-е место. Разница мячей 44-35, Крыховяк забил 9 голов, еще 7 у Смолова. Не сыграют Зе Луиш и Лысов.

«Урал»

Екатеринбуржцы начали апрель с домашней победы над тульским «Арсеналом» (2:0), после чего на выезде поделили очки с «Динамо» (2:2).

Затем подопечные Юрия Матвеева на своем поле уступили «Рубину» (0:1) и дома же поделили очки с «Ахматом» (1:1).

В последних матчах «Урал» на выезде с минимальным счетом проиграл «Химкам», а вернувшись домой так же минимально победил «Ростов».

После 29 туров РПЛ «Урал» с 34 очками на 12-м месте, разница мячей 26-35, Эрик Бикфалви забил 7 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью в основное время — 5.40, а на победу «Урала» — 8.60.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне «Урал» дома проиграл 0:1, а в гостях уступил 0:4.

«Локо» нужна только победа, и в последних 5 матчах с уральцами они побеждали трижды, ни разу не проиграв. Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет .

Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.99 и ТБ 2,5 за 1.66.