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    Завершит ли «Локо» сезон на мажорной ноте?

    «Локомотив» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 1.61) на чемпионат России по футболу 16 мая 2021 года

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    «Локомотив»
    Московский «Локомотив» сыграет на своем поле с екатеринбургским «Уралом» в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:00 мск. «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Мая 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 14:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    В апреле железнодорожники дома разгромили «Ростов» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в полуфинале Кубка России уверенно прошли ЦСКА, победив со счетом 3:0.

    Затем подопечные Марко Николича разгромил на выезде «Тамбов» (5:2), а вот выезд в Петербург закончился разгромным поражением от «Зенита» со счетом 1:6.

    В последних матчах «Локомотив» дома разошелся миром с «Динамо» (0:0) и выиграгрл Кубок России, победив в финале «Крылья Советов» (3:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 29 туров «Локомотив» с 53 очками занимает 3-е место. Разница мячей 44-35, Крыховяк забил 9 голов, еще 7 у Смолова. Не сыграют Зе Луиш и Лысов.

    «Урал»

    Екатеринбуржцы начали апрель с домашней победы над тульским «Арсеналом» (2:0), после чего на выезде поделили очки с «Динамо» (2:2).

    Затем подопечные Юрия Матвеева на своем поле уступили «Рубину» (0:1) и дома же поделили очки с «Ахматом» (1:1).

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  • 12/05/2021

    • В последних матчах «Урал» на выезде с минимальным счетом проиграл «Химкам», а вернувшись домой так же минимально победил «Ростов».

    После 29 туров РПЛ «Урал» с 34 очками на 12-м месте, разница мячей 26-35, Эрик Бикфалви забил 7 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью в основное время — 5.40, а на победу «Урала» — 8.60.

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    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне «Урал» дома проиграл 0:1, а в гостях уступил 0:4.

    «Локо» нужна только победа, и в последних 5 матчах с уральцами они побеждали трижды, ни разу не проиграв. Прогнозируем, что «Локомотив» не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.99 и ТБ 2,5 за 1.66.

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