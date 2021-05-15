«Томь» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:00 мск. «Томь» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Томь»

«Томь» выдает просто потрясающий весенний отрезок. К зиме команда пришла почти без надежды на спасение…

… Но ведь в клуб пришел амбициозный Александр Кержаков! Молодой наставник наладил дисциплину, и за тур до финиша томичи будут бороться за ставшее спасительным 17 место.

Сейчас в активе у команды Кержакова 40 пунктов. Так что необходимо побеждать и ждать осечки кого-то из конкурентов — «Акрона» и (или) «Краснодара-2».

Прогнозы на ФНЛ

Мало того, соперник не имеет никакой турнирной мотивации. Так что у «Томи» есть весомые шансы на спасение. Было бы символично!

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород», до весны лидировавший в ФНЛ, свое счастье упустил. Команда завершает сезон на 3 месте и уже без адепта оборонительного футбола Роберта Евдокимова.

Модель теперь уже экс-наставника нижегородцев явно дала сбой. Несмотря на надежность тылов, «Нижний Новгород» весной не впечатлил, и заслуженно выбыл за пределы зоны прямого повышения в классе.

В минувшем туре команда победила. На выезде было обыграно уже вылетевшее в ПФЛ «Чертаново» (1:3).

Нижегородцы уже держат в уме стыковые матчи. Так что данный поединок станет фактически тренировочным для команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 2.25, на ничью за 3.20, а на «Томь» — за 2.80.

Томичи бьются за выживание, и должны непременно побеждать.

«Нижний Новгород» уже потерял турнирную мотивацию, но через эту встречу будет готовиться к стыковым матчам.

Команда Кержакова настроена исключительно на победу, и постарается быстро открыть счет. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80