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    Команда Кержакова сразу пойдет ва-банк?

    «Томь» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, ФНЛ, 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Томь» — «Нижний Новгород»
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    Александр Кержаков
    «Томь» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:00 мск. «Томь» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Томь»

    «Томь» выдает просто потрясающий весенний отрезок. К зиме команда пришла почти без надежды на спасение…

    … Но ведь в клуб пришел амбициозный Александр Кержаков! Молодой наставник наладил дисциплину, и за тур до финиша томичи будут бороться за ставшее спасительным 17 место.

    Сейчас в активе у команды Кержакова 40 пунктов. Так что необходимо побеждать и ждать осечки кого-то из конкурентов — «Акрона» и (или) «Краснодара-2».

    Прогнозы на ФНЛ

    Мало того, соперник не имеет никакой турнирной мотивации. Так что у «Томи» есть весомые шансы на спасение. Было бы символично!

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород», до весны лидировавший в ФНЛ, свое счастье упустил. Команда завершает сезон на 3 месте и уже без адепта оборонительного футбола Роберта Евдокимова.

    Модель теперь уже экс-наставника нижегородцев явно дала сбой. Несмотря на надежность тылов, «Нижний Новгород» весной не впечатлил, и заслуженно выбыл за пределы зоны прямого повышения в классе.

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    • В минувшем туре команда победила. На выезде было обыграно уже вылетевшее в ПФЛ «Чертаново» (1:3).

    Нижегородцы уже держат в уме стыковые матчи. Так что данный поединок станет фактически тренировочным для команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 2.25, на ничью за 3.20, а на «Томь» — за 2.80.

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    Томичи бьются за выживание, и должны непременно побеждать.

    «Нижний Новгород» уже потерял турнирную мотивацию, но через эту встречу будет готовиться к стыковым матчам.

    Команда Кержакова настроена исключительно на победу, и постарается быстро открыть счет. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80

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