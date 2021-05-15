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    Выберется ли «Кельн» из зоны вылета?

    «Герта» — «Кельн». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Бундеслига, 15 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Кельн»
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    «Кельн» занимает предпоследнее место
    «Герта» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:30 мск. «Герта» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Мая 2021 года
    Герта
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    •  Герта 16:30 Кёльн Кёльн
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.80
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    «Герта»

    «Герта» на текущий момент занимает 13 место. Правда, отрыв от опасной 16 строчки измеряется только тремя очками.

    В активе у команды сейчас 34 очка. К слову, данный поединок для берлинцев — прекрасный шанс обеспечить себе место в элите в новом сезоне.

    «Старая Дама» в позапрошлом поединке не сумела победить. Дома команда сыграла всего лишь в ничью с «Арминией» (0:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Однако в прошлом туре она переиграла на выезде «Шальке» (2:1). В целом коллектив не знает поражений семь матчей кряду.

    «Кельн»

    За два тура до конца чемпионата «Кельн» идет в зоне вылета, на 17 месте, но от безопасной строки отстает всего лишь на два балла и соответственно имеет хорошие шансы на сохранение.

    В своем последнем поединке Бундеслиги коллектив потерпел домашний разгром от «Фрайбурга» (1:4), чем испортил свои шансы на спасение.

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    • До прошлого тура «Козлы» выиграли две встречи первенства, поочередно обыграв на своей арене сенсационно «РБ Лейпциг» (2:1) и на выезде «Аугсбург» со счетом 3:2, ведя по ходу игры 3:0.

    До этой удачной серии у коллектива была 9-матчевая безвыигрышная серия, в которой он только два раза расписывал мировые и семь раз уходил с поля поверженным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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