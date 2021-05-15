«Герта»
«Герта» на текущий момент занимает 13 место. Правда, отрыв от опасной 16 строчки измеряется только тремя очками.
В активе у команды сейчас 34 очка. К слову, данный поединок для берлинцев — прекрасный шанс обеспечить себе место в элите в новом сезоне.
«Старая Дама» в позапрошлом поединке не сумела победить. Дома команда сыграла всего лишь в ничью с «Арминией» (0:0).
Однако в прошлом туре она переиграла на выезде «Шальке» (2:1). В целом коллектив не знает поражений семь матчей кряду.
«Кельн»
За два тура до конца чемпионата «Кельн» идет в зоне вылета, на 17 месте, но от безопасной строки отстает всего лишь на два балла и соответственно имеет хорошие шансы на сохранение.
В своем последнем поединке Бундеслиги коллектив потерпел домашний разгром от «Фрайбурга» (1:4), чем испортил свои шансы на спасение.
До прошлого тура «Козлы» выиграли две встречи первенства, поочередно обыграв на своей арене сенсационно «РБ Лейпциг» (2:1) и на выезде «Аугсбург» со счетом 3:2, ведя по ходу игры 3:0.
До этой удачной серии у коллектива была 9-матчевая безвыигрышная серия, в которой он только два раза расписывал мировые и семь раз уходил с поля поверженным.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.