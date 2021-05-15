«Герта» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:30 мск. «Герта» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» на текущий момент занимает 13 место. Правда, отрыв от опасной 16 строчки измеряется только тремя очками.

В активе у команды сейчас 34 очка. К слову, данный поединок для берлинцев — прекрасный шанс обеспечить себе место в элите в новом сезоне.

«Старая Дама» в позапрошлом поединке не сумела победить. Дома команда сыграла всего лишь в ничью с «Арминией» (0:0).

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Однако в прошлом туре она переиграла на выезде «Шальке» (2:1). В целом коллектив не знает поражений семь матчей кряду.

«Кельн»

За два тура до конца чемпионата «Кельн» идет в зоне вылета, на 17 месте, но от безопасной строки отстает всего лишь на два балла и соответственно имеет хорошие шансы на сохранение.

В своем последнем поединке Бундеслиги коллектив потерпел домашний разгром от «Фрайбурга» (1:4), чем испортил свои шансы на спасение.

До прошлого тура «Козлы» выиграли две встречи первенства, поочередно обыграв на своей арене сенсационно «РБ Лейпциг» (2:1) и на выезде «Аугсбург» со счетом 3:2, ведя по ходу игры 3:0.

До этой удачной серии у коллектива была 9-матчевая безвыигрышная серия, в которой он только два раза расписывал мировые и семь раз уходил с поля поверженным.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.