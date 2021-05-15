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    Билифельдцы удачно сыграют с «деревенщиной»?

    «Арминия» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Германии, 15 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Хоффенхайм»
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    «Арминия»
    В субботу, 15 мая, в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги «Арминия» на своем поле примет «Хоффенхаймом». Встреча начнется в 16:30 по мск. «Арминия» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арминия»

    За два тура до финиша БЛ «Арминия» имеет в своей копилке 31 балл и идет в зоне переходных матчей (16 строка), проигрывая 15 безопасной позиции только по дополнительным показателям.

    В минувшем туре первенства клуб из Билифельда расписал гостевую мировую с «Гертой» (0:0), а ранее потерпел крупное выездное фиаско от гладбахской «Боруссии» со счетом 0:5, тем самым он прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

    «Синие» в этот удачный для себя период добились двух домашних викторий, переиграв по 1:0 «Шальке» и «Фрайбург», а также на выезде расписали мировые с «Майнцем» (1:1) и «Аугсбургом» (0:0).

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    19 из 31 балла «Арминия» заработала на своей территории, добившись шести викторий, один поединок закончив вничью и потерпев аж девять поражений, разница мячей составляет 12:22.

    «Хоффенхайм»

    С 39 набранными пунктами «Хоффенхайм» разместился на 11 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уже решив все задачи на текущий чемпионат.

    В данный момент у «деревенщины» 5-матчевая серия без поражений, в которой они три поединка завершили мировыми исходами и добились двух викторий.

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    • Один из выигрышей состоялся в прошлом туре чемпионата страны, где «сине-белые» на своей арене переиграли «Шальке» со счетом 4:2, а игровым днем ранее поделили очки на выезде с «Фрайбургом», сыграв 1:1.

    Только 15 из 39 баллов «Хоффенхайм» заработал на выезде, выиграв всего в трех встречах при шести ничейных результатах и семи фиаско, разница забитых и пропущенных — 19:29.

    Игра первого круга между этими командами закончилась без забитых мячей.

    Прогноз и ставка на «Арминия» — «Хоффенхайм»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.59.

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    На викторию «Арминии» дают — 2.78, ничья оценена — в 3.70.

    Во избежания понижения в классе, хозяевам во что бы то ни стало нужно набирать очки в этой игре. Рекомендуем поставить на «Арминию» с 0 форой.

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