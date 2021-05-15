В субботу, 15 мая, в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги «Арминия» на своем поле примет «Хоффенхаймом». Встреча начнется в 16:30 по мск. «Арминия» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

За два тура до финиша БЛ «Арминия» имеет в своей копилке 31 балл и идет в зоне переходных матчей (16 строка), проигрывая 15 безопасной позиции только по дополнительным показателям.

В минувшем туре первенства клуб из Билифельда расписал гостевую мировую с «Гертой» (0:0), а ранее потерпел крупное выездное фиаско от гладбахской «Боруссии» со счетом 0:5, тем самым он прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

«Синие» в этот удачный для себя период добились двух домашних викторий, переиграв по 1:0 «Шальке» и «Фрайбург», а также на выезде расписали мировые с «Майнцем» (1:1) и «Аугсбургом» (0:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

19 из 31 балла «Арминия» заработала на своей территории, добившись шести викторий, один поединок закончив вничью и потерпев аж девять поражений, разница мячей составляет 12:22.

«Хоффенхайм»

С 39 набранными пунктами «Хоффенхайм» разместился на 11 позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уже решив все задачи на текущий чемпионат.

В данный момент у «деревенщины» 5-матчевая серия без поражений, в которой они три поединка завершили мировыми исходами и добились двух викторий.

Один из выигрышей состоялся в прошлом туре чемпионата страны, где «сине-белые» на своей арене переиграли «Шальке» со счетом 4:2, а игровым днем ранее поделили очки на выезде с «Фрайбургом», сыграв 1:1.

Только 15 из 39 баллов «Хоффенхайм» заработал на выезде, выиграв всего в трех встречах при шести ничейных результатах и семи фиаско, разница забитых и пропущенных — 19:29.

Игра первого круга между этими командами закончилась без забитых мячей.

Прогноз и ставка на «Арминия» — «Хоффенхайм»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.59.

На викторию «Арминии» дают — 2.78, ничья оценена — в 3.70.

Во избежания понижения в классе, хозяевам во что бы то ни стало нужно набирать очки в этой игре. Рекомендуем поставить на «Арминию» с 0 форой.