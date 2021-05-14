«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» за три тура до финиша занимает в таблице АПЛ 16-е место. Но это больше не проблема, поскольку «сороки» сумели избежать вылета.

И не в последнюю очередь благодаря тому, что очень мощно проводят весенний отрезок. В шести предыдущих матчах команда Стива Брюса потерпела только одно поражение, набрав при этом 11 очков.

В прошлом туре «Ньюкасл» одержал гостевую победу над «Лестером» — 4:2.

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«Ньюкасл» потерпел только одно поражение в шести предыдущих матчах на своем поле. В начале мая «сороки» уступили дома лондонскому «Арсеналу».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», как и ожидалось, досрочно стал чемпионом. Это случилось после домашнего поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера». Именно тогда единственный преследователь «Сити» потерял последние шансы на титул.

Это могло произойти еще раньше, но команда Хосепа Гвардиолы в последнее время слегка отпустила ситуацию в АПЛ, прикладывая основные усилия в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» дважды проиграл в рамках чемпионата в четырех последних матчах. В том числе в минувшую субботу в игре с «Челси» (1:2).

Между тем, победная гостевая серия «Ман Сити» в АПЛ составляет уже 11 матчей .

Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 11.50, ничью букмекеры предлагают за 5.95, а победу «Манчестер Сити» — за 1.30.

И все-таки здесь не так уж все однозначно. Гвардиоле сейчас нет смысла рисковать основными игроками незадолго до финального матча Лиги чемпионов. Тем более в ситуации, когда команда уже выиграла чемпионат.

Так что у «Ньюкасла» есть шанс отобрать очки у действующего чемпиона.

Ставка — победа «Ньюкасла» с форой (+1,5) за 2.12.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.40.