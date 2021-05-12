В среду, 12 мая, в Генуе на стадиона «Луиджи Феррарис» местная «Сампдория» сыграет со «Специей» в 36-м туре Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск. «Сампдория» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» уже решила свою задачу на сезон. Сейчас она с 45 очками идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии и выше она уже не поднимется.

В прошлые туре первенства генуэзцы потерпели крупное поражение в гостях у новоиспеченного чемпиона «Интера» со счетом 1:5, а перед этим они обыграли дома «Рому» — 2:0.

Стоить отметить, что за пять последних матчей «Сампа» выиграла в трех из них . Еще удалось одолеть дома 3:1 «Верону» и на выезде 1:0 «Кротоне», а также уступила вне родных стен «Сассуоло» — 0:1.

Все прогнозы на Серию А

На своем поле «Сампдория» побеждала в четырех из семи предыдущих матчей чемпионата страны при двух фиаско и одном ничейном исходе.

«Специя»

Перед стартом данного тура «Специя» занимает 17 место в турнирной таблице, имея на своем счету 34 очка. Это всего на три балла больше , чем у «Беневенто» из зоны вылета.

В своей последней проведенной игре первенства «орлята» потерпели крупное домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:4, продлив тем самым свою безвыигрышную серию до пяти встреч .

В этот период коллектив потерпел три фиаско, два из которых были крупными, а также еще две игры свел вничью — дома с «Интером» и на выезде с «Верной» (оба раза по 1:1).

На выезде «Специя» на финише чемпионата страны играет крайне плохо, из семь последних матчей она добыла всего одну ничью и шесть раз уступила.

В первом круге «Специя» дома выиграла у «Сампдории» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Специя»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.65.

На викторию «Специи» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.60.

«Специя» находится вблизи зоны вылета и не имеет права на ошибку. И соответственно гости будут выкладываться на полную, что должно помочь им не проиграть. Наш прогноз — Х2.