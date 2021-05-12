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    Устоят ли «орлята» в Генуе?

    «Сампдория» — «Специя». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, чемпионат Италии, 12 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Специя»
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    Диего Фариас
    В среду, 12 мая, в Генуе на стадиона «Луиджи Феррарис» местная «Сампдория» сыграет со «Специей» в 36-м туре Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск. «Сампдория» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 21:45 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.55
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  • 3.55
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    «Сампдория»

    «Сампдория» уже решила свою задачу на сезон. Сейчас она с 45 очками идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии и выше она уже не поднимется.

    В прошлые туре первенства генуэзцы потерпели крупное поражение в гостях у новоиспеченного чемпиона «Интера» со счетом 1:5, а перед этим они обыграли дома «Рому» — 2:0.

    Стоить отметить, что за пять последних матчей «Сампа» выиграла в трех из них. Еще удалось одолеть дома 3:1 «Верону» и на выезде 1:0 «Кротоне», а также уступила вне родных стен «Сассуоло» — 0:1.

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    На своем поле «Сампдория» побеждала в четырех из семи предыдущих матчей чемпионата страны при двух фиаско и одном ничейном исходе.

    «Специя»

    Перед стартом данного тура «Специя» занимает 17 место в турнирной таблице, имея на своем счету 34 очка. Это всего на три балла больше, чем у «Беневенто» из зоны вылета.

    В своей последней проведенной игре первенства «орлята» потерпели крупное домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:4, продлив тем самым свою безвыигрышную серию до пяти встреч.

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    • В этот период коллектив потерпел три фиаско, два из которых были крупными, а также еще две игры свел вничью — дома с «Интером» и на выезде с «Верной» (оба раза по 1:1).

    На выезде «Специя» на финише чемпионата страны играет крайне плохо, из семь последних матчей она добыла всего одну ничью и шесть раз уступила.

    В первом круге «Специя» дома выиграла у «Сампдории» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Специя»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.65.

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    На викторию «Специи» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.60.

    «Специя» находится вблизи зоны вылета и не имеет права на ошибку. И соответственно гости будут выкладываться на полную, что должно помочь им не проиграть. Наш прогноз — Х2.

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