«Сампдория»
«Сампдория» уже решила свою задачу на сезон. Сейчас она с 45 очками идет
В прошлые туре первенства генуэзцы потерпели крупное поражение в гостях у новоиспеченного чемпиона «Интера» со счетом 1:5, а перед этим они обыграли дома «Рому» — 2:0.
Стоить отметить, что за
На своем поле «Сампдория» побеждала в четырех из семи предыдущих матчей чемпионата страны при двух фиаско и одном ничейном исходе.
«Специя»
Перед стартом данного тура «Специя» занимает 17 место в турнирной таблице, имея на своем счету 34 очка. Это
В своей последней проведенной игре первенства «орлята» потерпели крупное домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:4, продлив тем самым свою
В этот период коллектив потерпел три фиаско, два из которых были крупными, а также еще две игры свел вничью — дома с «Интером» и на выезде с «Верной» (оба раза по 1:1).
На выезде «Специя» на финише чемпионата страны играет крайне плохо, из семь последних матчей она добыла всего одну ничью и шесть раз уступила.
В первом круге «Специя» дома выиграла у «Сампдории» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Специя»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.65.
На викторию «Специи» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.60.
«Специя» находится вблизи зоны вылета и не имеет права на ошибку. И соответственно гости будут выкладываться на полную, что должно помочь им не проиграть. Наш прогноз — Х2.