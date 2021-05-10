10 мая в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграет с «Леганесом» в 38-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» с 57 очками находится в данный момент на седьмом месте в турнирной таблице второго испанского дивизиона, уступая зоне плей-офф (шестая строка) всего лишь один балл .

«Пчелы» неудачно провели свои последние четыре игры в чемпионате, заработав за это время всего лишь два очка, расписав мировые в гостях с «Логроньесом» (0:0) и на своей арене с «Альбасете» (2:2).

Также в это время они были повержены на своей территории «Мирандесом» (0:1), а еще на выезде «Сабаделем» со счетом 0:2 в минувшем игровом дне чемпионата страны.

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На своей территории в текущем розыгрыше Сегунды клуб из Мадрида выступает неплохо, выиграв десять встреч при трех мировых и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 26:17.

«Леганес»

«Леганес» с 62 набранным баллом разместился на четвертой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись всего на пять пунктов от седьмой строк и, не дающей право на плей-офф.

Весенний отрезок чемпионата не особо хорошо дался «огурцам» . За десять сыгранных встреч они добились всего трех викторий, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

В своей последней проведенной игре «зелено-белые» на своей территории расписали мировую с хихинским «Спортингом» (0:0), а туром ранее обыграли в гостях «Алькоркон» со счетом 2:1.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 20 очками из 62. Коллектив из пригорода Мадрида пять раз выиграл, столько же раз сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 17:19.

Игра первого круга принесла «Легенесу» домашнюю победу над «Райо» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на «Райо Вальекано» — «Леганес»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.37, победа «Леганеса» — 3.26, ничья — 3.15.

Эта игра будет иметь очень важное значение для обоих клубов и наверняка команды сыграют очень осторожно с небольшим количеством забитых мячей.