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    Забитых мячей будет крайне мало

    «Райо Вальекано» — «Леганес». Прогноз и ставка (к. 1.94) на футбол, чемпионат Испании, 10 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Леганес»
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    «Леганес»
    10 мая в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграет с «Леганесом» в 38-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Мая 2021 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 20:00 Леганес Леганес
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» с 57 очками находится в данный момент на седьмом месте в турнирной таблице второго испанского дивизиона, уступая зоне плей-офф (шестая строка) всего лишь один балл.

    «Пчелы» неудачно провели свои последние четыре игры в чемпионате, заработав за это время всего лишь два очка, расписав мировые в гостях с «Логроньесом» (0:0) и на своей арене с «Альбасете» (2:2).

    Также в это время они были повержены на своей территории «Мирандесом» (0:1), а еще на выезде «Сабаделем» со счетом 0:2 в минувшем игровом дне чемпионата страны.

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    На своей территории в текущем розыгрыше Сегунды клуб из Мадрида выступает неплохо, выиграв десять встреч при трех мировых и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 26:17.

    «Леганес»

    «Леганес» с 62 набранным баллом разместился на четвертой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись всего на пять пунктов от седьмой строки, не дающей право на плей-офф.

    Весенний отрезок чемпионата не особо хорошо дался «огурцам» . За десять сыгранных встреч они добились всего трех викторий, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

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    • В своей последней проведенной игре «зелено-белые» на своей территории расписали мировую с хихинским «Спортингом» (0:0), а туром ранее обыграли в гостях «Алькоркон» со счетом 2:1.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 20 очками из 62. Коллектив из пригорода Мадрида пять раз выиграл, столько же раз сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 17:19.

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    Игра первого круга принесла «Легенесу» домашнюю победу над «Райо» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Райо Вальекано» — «Леганес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.37, победа «Леганеса» — 3.26, ничья — 3.15.

    Эта игра будет иметь очень важное значение для обоих клубов и наверняка команды сыграют очень осторожно с небольшим количеством забитых мячей.

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