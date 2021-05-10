«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» с 57 очками находится в данный момент на седьмом месте в турнирной таблице второго испанского дивизиона,
«Пчелы»
Также в это время они были повержены на своей территории «Мирандесом» (0:1), а еще на выезде «Сабаделем» со счетом 0:2 в минувшем игровом дне чемпионата страны.
На своей территории в текущем розыгрыше Сегунды клуб из Мадрида выступает неплохо, выиграв десять встреч при трех мировых и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных составляет 26:17.
«Леганес»
«Леганес» с 62 набранным баллом разместился на четвертой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании,
Весенний отрезок чемпионата не особо хорошо дался «огурцам» . За десять сыгранных встреч они добились всего трех викторий, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.
В своей последней проведенной игре «зелено-белые» на своей территории расписали мировую с хихинским «Спортингом» (0:0), а туром ранее обыграли в гостях «Алькоркон» со счетом 2:1.
Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 20 очками из 62. Коллектив из пригорода Мадрида пять раз выиграл, столько же раз сыграл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 17:19.
Игра первого круга принесла «Легенесу» домашнюю победу над «Райо» со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на «Райо Вальекано» — «Леганес»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.37, победа «Леганеса» — 3.26, ничья — 3.15.
Эта игра будет иметь очень важное значение для обоих клубов и наверняка команды сыграют очень осторожно с небольшим количеством забитых мячей.