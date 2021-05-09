«Интер Майами» сыграет на своем поле с «Атлантой» в рамках 4-го тура чемпионата США. Матч пройдет 9 мая, начало — в 20:00 мск. «Интер Майами» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер Майами»

«Интер Майами» в Восточной конференции стартовал не слишком уверенно. В трех матчах набрано только 4 очка.

В минувшем туре команда на выезде добыла один балл. Встреча с «Нэшвиллом» завершилась в сухую ничью.

В последней встрече с «Атлантой» также была зафиксирована ничья (1:1). Так что и на сей раз свои моменты у «Интера Майами» точно будут.

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Поединки против «Атланты» для «Интера Майами» складываются вполне неплохо. Из четырех последних свиданий в активе у команды две победы при двух ничьих.

«Атланта»

«Атланта» стартовала не так хорошо, как ожидалось. В трех матчах команда набрала 4 очка.

«Атланта» посредственно обороняется (всего 3 пропущенных мяча). При этом команда ставит перед собой логичную задачу попасть в плей-офф.

«Атланта» в минувшем туре не сумела добыть три очка. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Филадельфией» (1:1).

Разумеется, в этой встрече гости будут активно атаковать. Тем более, пора улучшить баланс очных встреч.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер Майами» за 2.04, на ничью за 3.34, а на «Аталанту» — за 3.88.

Хозяева посредственно начали чемпионат, и постараются победить в родных стенах.

«Атланта» неудачно играет с «Интером Майами», и явно попытается поправить тенденцию.

Обе команды в трех матчах забили по 4 мяча, так что наверняка постараются улучшить свои результативные показатели. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.78.