«Интер Майами»
«Интер Майами» в Восточной конференции стартовал не слишком уверенно. В трех матчах набрано только 4 очка.
В минувшем туре команда на выезде добыла один балл. Встреча с «Нэшвиллом» завершилась в сухую ничью.
В последней встрече с «Атлантой» также была зафиксирована ничья (1:1). Так что и на сей раз свои моменты у «Интера Майами» точно будут.
Поединки против «Атланты» для «Интера Майами» складываются вполне неплохо. Из четырех последних свиданий в активе у команды две победы при двух ничьих.
«Атланта»
«Атланта» стартовала не так хорошо, как ожидалось. В трех матчах команда набрала 4 очка.
«Атланта» посредственно обороняется (всего 3 пропущенных мяча). При этом команда ставит перед собой логичную задачу попасть в плей-офф.
«Атланта» в минувшем туре не сумела добыть три очка. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Филадельфией» (1:1).
Разумеется, в этой встрече гости будут активно атаковать. Тем более, пора улучшить баланс очных встреч.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер Майами» за 2.04, на ничью за 3.34, а на «Аталанту» — за 3.88.
Хозяева посредственно начали чемпионат, и постараются победить в родных стенах.
«Атланта» неудачно играет с «Интером Майами», и явно попытается поправить тенденцию.
Обе команды в трех матчах забили по 4 мяча, так что наверняка постараются улучшить свои результативные показатели. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.78.