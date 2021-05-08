В субботу, 8 мая, в поединке 38-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене сразится с «Эспаньолом» из Барселоны. Стартовый свисток будет дан в 19:15 по мск. «Сарагоса» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

У «Сарагосы» на счету находится 43 набранных балла, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета всего на три очка .

Вот уже три поединка, как арагонцы победить не могут . Сперва в этот период они уступили в гостях «Жироне» (0:3), а потом сыграли вничью дома с хихонским «Спортингом» (0:0) и на выезде с «Луго» (2:2).

Перед этим они не проигрывали на протяжении пяти встреч, где дважды сыграли вничью и три раза уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь два гола.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Сарагоса» заработала львиную долю своих баллов , 30 из 43. Она добилась восьми викторий, а также шесть встреч свела вничью и четыре раза уступала, разница мячей — 17:12.

«Эспаньол»

«Эспаньол» уже одной ногой находится в Примере . Он идет во главе турнирной таблицы и для завоевания билета в элиту нужно набрать еще два очка в оставшихся пяти поединках.

Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении 14 игр чемпионата , где она пять раз сыграла вничью и девять встреч выиграла. При этом в пяти случаях с разгромным счетом.

В двух последних турах «попугаи» в родных стенах поочередно разгромили «Лас-Пальмас» (4:0) и «Малагу» (3:0), а ранее они расписали мировую с «Альмерией» (1:1) на ее поле, прервавшую на тот момент их 5-матчевую победную серию.

Каталонцы на выезде в текущем розыгрыше Сегунды разжились 30 очками, победив в восьми случаях, а также шесть раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей — 26:14.

Игра первого круга принесла домашнюю победу «Эспаньолу» над «Сарагосой» — 2:0.

Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Эспаньол»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.02, победа «Сарагосы» — 4.36, ничья — 3.10.

Так как арагонцы неплохо играют дома и им очень нужны очки для сохранения прописки, то наверняка хозяева как минимум не проиграют в этом поединке сопернику, который уже почти решил свои вопросы.