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    Арагонцы немного притормозят каталонцев

    «Сарагоса» — «Эспаньол». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Испании, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Эспаньол»
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    «Сарагоса»
    В субботу, 8 мая, в поединке 38-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене сразится с «Эспаньолом» из Барселоны. Стартовый свисток будет дан в 19:15 по мск. «Сарагоса» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 08 Мая 2021 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 19:15 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.90
  • 2
  • 2.03
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    «Сарагоса»

    У «Сарагосы» на счету находится 43 набранных балла, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета всего на три очка.

    Вот уже три поединка, как арагонцы победить не могут. Сперва в этот период они уступили в гостях «Жироне» (0:3), а потом сыграли вничью дома с хихонским «Спортингом» (0:0) и на выезде с «Луго» (2:2).

    Перед этим они не проигрывали на протяжении пяти встреч, где дважды сыграли вничью и три раза уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь два гола.

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    В родных стенах «Сарагоса» заработала львиную долю своих баллов, 30 из 43. Она добилась восьми викторий, а также шесть встреч свела вничью и четыре раза уступала, разница мячей — 17:12.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» уже одной ногой находится в Примере. Он идет во главе турнирной таблицы и для завоевания билета в элиту нужно набрать еще два очка в оставшихся пяти поединках.

    Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении 14 игр чемпионата, где она пять раз сыграла вничью и девять встреч выиграла. При этом в пяти случаях с разгромным счетом.

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    • В двух последних турах «попугаи» в родных стенах поочередно разгромили «Лас-Пальмас» (4:0) и «Малагу» (3:0), а ранее они расписали мировую с «Альмерией» (1:1) на ее поле, прервавшую на тот момент их 5-матчевую победную серию.

    Каталонцы на выезде в текущем розыгрыше Сегунды разжились 30 очками, победив в восьми случаях, а также шесть раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей — 26:14.

    Игра первого круга принесла домашнюю победу «Эспаньолу» над «Сарагосой» — 2:0.

    Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Эспаньол»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.02, победа «Сарагосы» — 4.36, ничья — 3.10.

    Так как арагонцы неплохо играют дома и им очень нужны очки для сохранения прописки, то наверняка хозяева как минимум не проиграют в этом поединке сопернику, который уже почти решил свои вопросы.

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