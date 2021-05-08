«Сарагоса»
У «Сарагосы» на счету находится 43 набранных балла, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды,
Перед этим они не проигрывали на протяжении пяти встреч, где дважды сыграли вничью и три раза уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь два гола.
В родных стенах «Сарагоса»
«Эспаньол»
«Эспаньол»
Команда из Барселоны
В двух последних турах «попугаи» в родных стенах поочередно разгромили «Лас-Пальмас» (4:0) и «Малагу» (3:0), а ранее они расписали мировую с «Альмерией» (1:1) на ее поле, прервавшую на тот момент их 5-матчевую победную серию.
Каталонцы на выезде в текущем розыгрыше Сегунды разжились 30 очками, победив в восьми случаях, а также шесть раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей — 26:14.
Игра первого круга принесла домашнюю победу «Эспаньолу» над «Сарагосой» — 2:0.
Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Эспаньол»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.02, победа «Сарагосы» — 4.36, ничья — 3.10.
Так как арагонцы неплохо играют дома и им очень нужны очки для сохранения прописки, то наверняка хозяева как минимум не проиграют в этом поединке сопернику, который уже почти решил свои вопросы.