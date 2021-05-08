«Вольфсбург»
За три тура до финиша первенства «Вольфсбург» с 57 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, опережая всего на два пункта пятую строку, так что все борьба за ЛЧ еще впереди.
«Волки»
Еще «зелено-белые» в этом месяце добились двух викторий. Одна из них была 21 числа в гостях над «Штутгартом» (3:1), после чего они уступили в родных стенах дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2.
«Вольфсбург» был повержен в последних двух домашних встречах первенства, а до этого коллектив
«Унион»
«Унион» имеет еще шансы зацепиться за шестую еврокубковую позицию. Сейчас он идет на восьмой строке, отставая от заветной строки на четыре балла.
В апрельских поединках чемпионата коллектив из Берлина потерпел лишь одно фиаско от «Боруссии» Д, проиграв ей в гостях со счетом 0:2. Еще дважды он сыграл вничью и дважды победил.
Оба выигрышных результата пришлись на последние домашние встречи, где «железные» поочередно расправились с «Штутгартом» (2:1) и «Вердером» (3:1) в минувшем туре.
В первом круге эти команды сыграли вничью 2:2, в прошлом сезоне «Вольфсбург» дома обыграл «Унион» со счетом 1:0, а в Берлине была мировая 2:2.
Прогноз и ставка на «Вольфсбург» — «Унион»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбург» предлагают — 1.84.
На викторию «Униона» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.78.
Несмотря на неудачи в последних домашних встречах, на этот раз «волки» в родных стенах должны обыграть берлинцев, неудачно играющих вне родных стен. Наша ставка — П1.