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    «Волки» останутся третьими

    «Вольфсбург» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Германии, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Унион»
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    Янник Герхардт
    В субботу, 8 мая, в 32-м туре первой немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле сразится с берлинским «Унионом». Поединок начнется в 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Мая 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.70
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    «Вольфсбург»

    За три тура до финиша первенства «Вольфсбург» с 57 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, опережая всего на два пункта пятую строку, так что все борьба за ЛЧ еще впереди.

    «Волки» неудачно выступили в апрельских поединках, где в пяти матчах трижды уходили с поля поверженными, правда, все поражения состоялись от соседей по турнирке.

    Еще «зелено-белые» в этом месяце добились двух викторий. Одна из них была 21 числа в гостях над «Штутгартом» (3:1), после чего они уступили в родных стенах дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2.

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    «Вольфсбург» был повержен в последних двух домашних встречах первенства, а до этого коллектив не уступал в 13 играх на своем поле, победив в девяти из них.

    «Унион»

    «Унион» имеет еще шансы зацепиться за шестую еврокубковую позицию. Сейчас он идет на восьмой строке, отставая от заветной строки на четыре балла.

    В апрельских поединках чемпионата коллектив из Берлина потерпел лишь одно фиаско от «Боруссии» Д, проиграв ей в гостях со счетом 0:2. Еще дважды он сыграл вничью и дважды победил.

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    • Оба выигрышных результата пришлись на последние домашние встречи, где «железные» поочередно расправились с «Штутгартом» (2:1) и «Вердером» (3:1) в минувшем туре.

    Только одну выездную игру из последних восьми «Унион» смог выиграть, также две игры коллектив свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.

    В первом круге эти команды сыграли вничью 2:2, в прошлом сезоне «Вольфсбург» дома обыграл «Унион» со счетом 1:0, а в Берлине была мировая 2:2.

    Прогноз и ставка на «Вольфсбург» — «Унион»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбург» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Униона» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.78.

    Несмотря на неудачи в последних домашних встречах, на этот раз «волки» в родных стенах должны обыграть берлинцев, неудачно играющих вне родных стен. Наша ставка — П1.

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