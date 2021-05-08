В субботу, 8 мая, в 32-м туре первой немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле сразится с берлинским «Унионом». Поединок начнется в 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

За три тура до финиша первенства «Вольфсбург» с 57 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, опережая всего на два пункта пятую строку, так что все борьба за ЛЧ еще впереди.

«Волки» неудачно выступили в апрельских поединках , где в пяти матчах трижды уходили с поля поверженными, правда, все поражения состоялись от соседей по турнирке.

Еще «зелено-белые» в этом месяце добились двух викторий. Одна из них была 21 числа в гостях над «Штутгартом» (3:1), после чего они уступили в родных стенах дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2.

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«Вольфсбург» был повержен в последних двух домашних встречах первенства, а до этого коллектив не уступал в 13 играх на своем поле , победив в девяти из них.

«Унион»

«Унион» имеет еще шансы зацепиться за шестую еврокубковую позицию. Сейчас он идет на восьмой строке, отставая от заветной строки на четыре балла.

В апрельских поединках чемпионата коллектив из Берлина потерпел лишь одно фиаско от «Боруссии» Д, проиграв ей в гостях со счетом 0:2. Еще дважды он сыграл вничью и дважды победил.

Оба выигрышных результата пришлись на последние домашние встречи, где «железные» поочередно расправились с «Штутгартом» (2:1) и «Вердером» (3:1) в минувшем туре.

Только одну выездную игру из последних восьми «Унион» смог выиграть, также две игры коллектив свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.

В первом круге эти команды сыграли вничью 2:2, в прошлом сезоне «Вольфсбург» дома обыграл «Унион» со счетом 1:0, а в Берлине была мировая 2:2.

Прогноз и ставка на «Вольфсбург» — «Унион»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбург» предлагают — 1.84.

На викторию «Униона» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.78.

Несмотря на неудачи в последних домашних встречах, на этот раз «волки» в родных стенах должны обыграть берлинцев, неудачно играющих вне родных стен. Наша ставка — П1.