В 36-м туре французской Лиги 1 «Нант» на своей арене сразится с «Бордо». Встреча, которая пройдет 8 мая, начнется в 14:00 по мск. «Нант» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

За три тура до финиша Лиги 1 «Нант» находится в зоне переходных матчей, на 18 месте. От 17 безопасной строки коллектив отстает на четыре пункта, а прямой вылет опережает на два балла.

«Канарейки» превосходно провели две предыдущих поединка чемпионата, оба выиграв на выезде . Сперва они одолели 2:1 «Страсбур», а затем разгромили «Брест» со счетом 4:1.

Перед этим у команды была 4-матчевая безвыигрышная серия, которая началась ничьей с «Лорьяном» (1:1), после чего она проиграла три встречи подряд, правда, все они были с минимальной разницей.

Все прогнозы на Лигу 1

У «Нанта» сейчас очень длительная домашняя безвыигрышная серия. Последний раз он побеждал в родных стенах еще в октябре прошлого года, а затем по семь раз уступал и играл вничью.

«Бордо»

У «Бордо» на счету находится 39 зачетных пунктов, с которыми коллектив идет на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая опасную зону на пять баллов.

«Жирондинцы» в своей последней игре первенства смогли на родной территории переиграть «Ренн» со счетом 1:0, тем самым прервав свою 5-матчевую серию из поражений .

Стоит отметить, что в отрезке последних 14 поединках Лиги 1 команда не уступала только в трех случаях , добыв две виктории и одну игру завершив мировым исходом.

Вне родных стен «Бордо» за минувшие семь матчей чемпионата страны уступил в шести из них, а также смог выиграть одну встречу.

В первом круге эти клубы сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды победил «Бордо» — 2:0 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Нант» — «Бордо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нанта» предлагают — 2.10.

На викторию «Бордо» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.58.

Обоим коллективам очень нужны очки в свете борьбы за выживание. Поэтому ожидает от данного противостоянии осторожной игры с минимумом забитых мячей. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.