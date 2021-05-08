«Минск» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 8-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 18:30 мск. «Минск» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

«Минск» нынешний сезон начал весьма посредственно. «Муниципалы» сейчас занимают 10 место в турнирной таблице.

Минчане набрали 8 очков в 7 матчах. При этом команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота на один больше.

В минувшем туре минчане неудачно съездили в Жодино. Местное «Торпедо-БелАЗ» оказалось команде не по зубам (2:1).

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Матчи против витеблян для «Минска» складываются не лучшим образом. В пяти предыдущих поединках команда дважды уступила и трижды сыграла вничью.

«Витебск»

«Витебск» находится на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. Причем у команды лучшая в лиге оборона: на текущий момент она дала сбой лишь однажды.

В активе у «Витебска» сейчас 8 очков. Но главной проблемой является откровенно беззубая атака , реализовавшая лишь два своих момента.

«Витебск» в минувшем туре дома играл с «Гомелем», и не сумел победить (0:0). Мало того, эта сухая ничья для команды стала третьей к ряду.

Зато витебляне не пропускают уже на протяжении четырех поединков. Не оборона, а железобетонная стена!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Минск» за 1.38, на ничью за 5.20, а на «Витебск» — за 7.40.

Хозяева играют сами и дают это делать соперникам.

«Витебск» — самая закрытая команда лиги, да и с атакой испытывает заметные трудности.

Оборона витеблян представляет из себя почти неприступные тылы, но любые серии рано или поздно заканчиваются. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.30.