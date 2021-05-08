ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеНа грани чемпионства и одновременно на грани увольнения «Челси» — «Реал»Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал» «Вашингтон» одержал победу над «Рейнджерс» без Александра Овечкина НХЛ. «Вашингтон» снова обыграл «Рейнджерс», Капризов забил два гола и подрался
  • 23:55
    • «Арсенал» и «Вильярреал» голов не забили
  • 23:54
    • Дубль Кавани не спас «МЮ» от поражения в матче с «Ромой»
    Все новости спорта

    Витебские тылы наконец-то оплошают?

    «Минск» — «Витебск». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Белоруссии, 8 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Минск» — «Витебск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Витебска»
    «Минск» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 8-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 18:30 мск. «Минск» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Минск»

    «Минск» нынешний сезон начал весьма посредственно. «Муниципалы» сейчас занимают 10 место в турнирной таблице.

    Минчане набрали 8 очков в 7 матчах. При этом команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота на один больше.

    В минувшем туре минчане неудачно съездили в Жодино. Местное «Торпедо-БелАЗ» оказалось команде не по зубам (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против витеблян для «Минска» складываются не лучшим образом. В пяти предыдущих поединках команда дважды уступила и трижды сыграла вничью.

    «Витебск»

    «Витебск» находится на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. Причем у команды лучшая в лиге оборона: на текущий момент она дала сбой лишь однажды.

    В активе у «Витебска» сейчас 8 очков. Но главной проблемой является откровенно беззубая атака, реализовавшая лишь два своих момента.

  • Энергичность Мозеса и точность Ларссона. «Спартак» сделал серьезный шаг в сторону Лиги чемпионов
  • Пресса и комментарии о матче «Арсенал» — «Спартак»
  • 03/05/2021

    • «Витебск» в минувшем туре дома играл с «Гомелем», и не сумел победить (0:0). Мало того, эта сухая ничья для команды стала третьей к ряду.

    Зато витебляне не пропускают уже на протяжении четырех поединков. Не оборона, а железобетонная стена!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Минск» за 1.38, на ничью за 5.20, а на «Витебск» — за 7.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Хозяева играют сами и дают это делать соперникам.

    «Витебск» — самая закрытая команда лиги, да и с атакой испытывает заметные трудности.

    Оборона витеблян представляет из себя почти неприступные тылы, но любые серии рано или поздно заканчиваются. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Тим — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Надаль — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ахмат — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Барти — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сочи — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бублик — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Берреттини — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ланс — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.22
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тенерифе — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боавишта — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Минск» — «Витебск»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 08.05.2021. Прогнозы на футбол. Витебские тылы наконец-то оплошают?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры