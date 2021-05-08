«Минск»
«Минск» нынешний сезон начал весьма посредственно. «Муниципалы» сейчас занимают 10 место в турнирной таблице.
Минчане набрали 8 очков в 7 матчах. При этом команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота на один больше.
В минувшем туре минчане неудачно съездили в Жодино. Местное «Торпедо-БелАЗ» оказалось команде не по зубам (2:1).
Матчи против витеблян для «Минска» складываются не лучшим образом. В пяти предыдущих поединках команда дважды уступила и трижды сыграла вничью.
«Витебск»
«Витебск» находится на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. Причем у команды лучшая в лиге оборона: на текущий момент она дала сбой лишь однажды.
В активе у «Витебска» сейчас 8 очков. Но главной проблемой является откровенно
«Витебск» в минувшем туре дома играл с «Гомелем», и не сумел победить (0:0). Мало того, эта сухая ничья для команды стала третьей к ряду.
Зато витебляне не пропускают уже на протяжении четырех поединков. Не оборона, а железобетонная стена!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Минск» за 1.38, на ничью за 5.20, а на «Витебск» — за 7.40.
Хозяева играют сами и дают это делать соперникам.
«Витебск» — самая закрытая команда лиги, да и с атакой испытывает заметные трудности.
Оборона витеблян представляет из себя почти неприступные тылы, но любые серии рано или поздно заканчиваются. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.30.