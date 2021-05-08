«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 41-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 мая, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» три дня назад обеспечили себе первое место в ФНЛ. А вот путевку в элиту команда завоевала туром ранее.

Более того, Иван Сергеев все-таки перекрыл рекорд Андрея Федькова, забив 39 мячей в сезоне. А ведь у форварда еще есть шанс улучшить достижение!

Коронация самарцев и Сергеева состоялась в Москве. «Спартак-2» был обыгран со счетом 0:2, а дубль на счету лидера атак «крылышек».

Прогнозы на ФНЛ

Даже несмотря на полнейшую потерю мотивации, «Крылья Советов» будут активно атаковать . Игорь Осинькин явно проведет кадровую ротацию, так что свой шанс получат игроки, не так часто имевшие шанс заявить о себе.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» пока еще не застолбил за собой место в ФНЛ. Правда, «быки» близко к этому, хоть и не радуют результатами.

Весенний цикл «Краснодар-2» проводит крайне слабо. Не помогает даже мощный по именам десант из первой команды (Сулейманов, Марков, Сперцян).

Даже с этим набором исполнителей команда уступила в минувшем туре. Дома «быки» были биты «Текстильщиком» (0:1).

Нынешнее 16 место — явно не предел возможностей команды. Правда, молодым кубанцам нужно прибавлять в надежности в обороне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.38, на ничью за 4.70, а на «Краснодар-2» — за 8.50

Хозяева даже без мотивации будут верны себе. Атаковать команда Осинькина будет активно.

«Краснодар-2» не слишком надежно действует в обороне, и явно не справится с атаками хозяев.

Самарцы опасны в любом кадровом сочетании, да и оборона «быков» частенько ошибается. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.97