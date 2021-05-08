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    Немотивированные «крылышки» все равно опасны!

    «Крылья Советов» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, ФНЛ, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Краснодар-2»
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    Иван Сергеев
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 41-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 мая, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» три дня назад обеспечили себе первое место в ФНЛ. А вот путевку в элиту команда завоевала туром ранее.

    Более того, Иван Сергеев все-таки перекрыл рекорд Андрея Федькова, забив 39 мячей в сезоне. А ведь у форварда еще есть шанс улучшить достижение!

    Коронация самарцев и Сергеева состоялась в Москве. «Спартак-2» был обыгран со счетом 0:2, а дубль на счету лидера атак «крылышек».

    Прогнозы на ФНЛ

    Даже несмотря на полнейшую потерю мотивации, «Крылья Советов» будут активно атаковать. Игорь Осинькин явно проведет кадровую ротацию, так что свой шанс получат игроки, не так часто имевшие шанс заявить о себе.

    «Краснодар-2»

    «Краснодар-2» пока еще не застолбил за собой место в ФНЛ. Правда, «быки» близко к этому, хоть и не радуют результатами.

    Весенний цикл «Краснодар-2» проводит крайне слабо. Не помогает даже мощный по именам десант из первой команды (Сулейманов, Марков, Сперцян).

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    • Даже с этим набором исполнителей команда уступила в минувшем туре. Дома «быки» были биты «Текстильщиком» (0:1).

    Нынешнее 16 место — явно не предел возможностей команды. Правда, молодым кубанцам нужно прибавлять в надежности в обороне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.38, на ничью за 4.70, а на «Краснодар-2» — за 8.50

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    Хозяева даже без мотивации будут верны себе. Атаковать команда Осинькина будет активно.

    «Краснодар-2» не слишком надежно действует в обороне, и явно не справится с атаками хозяев.

    Самарцы опасны в любом кадровом сочетании, да и оборона «быков» частенько ошибается. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.97

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