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    Как «Интер» проведет первый матч после чемпионства?

    «Интер» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.40) и ставки на футбол, матч Серии А, 8 мая 2021 года

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    «Интер» уже чемпион Италии
    В 35 туре итальянской Серии А «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Сампдорию». Матч запланирован на 8 мая 19:00 мск. «Интер» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Мая 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 19:00 Сампдория Сампдория
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • 2
  • 6.70
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    «Интер»

    «Интер» уже новый чемпион Италии. Отрыв «нерадзурри» от ближайшего преследователя в лице «Аталанты» составляет 13 очков.

    Отрыв мог быть еще существеннее, если бы «Интер» не потерял очки в двух из четырех предыдущих матчах. 21 апреля команда Антонио Конте сыграла вничью со «Специей» — 1:1.

    А перед этим была ничья с «Наполи» — тоже 1:1. Беспроигрышная серия «Интера» в чемпионате составляет 16 матчей — 13 побед и три ничьих.

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    Примечательно, что именно грядущий соперник нанес последнее на сегодня поражение миланскому клубу в Серии А — 6 января он проиграл 1:2.

    «Сампдория»

    Генуэзцы закончили март домашней победой надо «Торино» (1:0), а апрель начали с того, что упустили на последних минутах выездную победу над «Миланом» (1:1).

    Затем подопечные Клаудио Раньери дома проиграли «Наполи» (0:2) и на своем поле одержали волевую победу над «Вероной» (3:1).

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    • В последних матчах «Сампдория» на выезде одолела «Кротоне» (1:0), в гостях уступила «Сассуоло» (0:1) и дома переиграла «Рому» (2:0).

    После 34 туров Серии А «Сампдория» на девятом месте с 45 очками. Тем не менее, отставание от зоны еврокубков составляет огромные 19 баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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