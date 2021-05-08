В 35 туре итальянской Серии А «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Сампдорию». Матч запланирован на 8 мая 19:00 мск. «Интер» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» уже новый чемпион Италии. Отрыв «нерадзурри» от ближайшего преследователя в лице «Аталанты» составляет 13 очков.

Отрыв мог быть еще существеннее, если бы «Интер» не потерял очки в двух из четырех предыдущих матчах. 21 апреля команда Антонио Конте сыграла вничью со «Специей» — 1:1.

А перед этим была ничья с «Наполи» — тоже 1:1. Беспроигрышная серия «Интера» в чемпионате составляет 16 матчей — 13 побед и три ничьих.

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Примечательно, что именно грядущий соперник нанес последнее на сегодня поражение миланскому клубу в Серии А — 6 января он проиграл 1:2.

«Сампдория»

Генуэзцы закончили март домашней победой надо «Торино» (1:0), а апрель начали с того, что упустили на последних минутах выездную победу над «Миланом» (1:1).

Затем подопечные Клаудио Раньери дома проиграли «Наполи» (0:2) и на своем поле одержали волевую победу над «Вероной» (3:1).

В последних матчах «Сампдория» на выезде одолела «Кротоне» (1:0), в гостях уступила «Сассуоло» (0:1) и дома переиграла «Рому» (2:0).

После 34 туров Серии А «Сампдория» на девятом месте с 45 очками. Тем не менее, отставание от зоны еврокубков составляет огромные 19 баллов.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.