«Чертаново» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 41-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 мая, начало — в 15:00 мск. «Чертаново» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чертаново»

«Чертаново» уже вылетело в ПФЛ. Причем такой исход был понятен еще до начала весны: молодая команда явно стояла на вылет.

Все-таки 73 пропущенных мяча в 40 матчах — многовато. И это еще с учетом того, что в некоторых матчах чудеса в воротах творил опытнейший Илья Абаев.

В минувшем туре «Чертаново» разжился одним баллом. В выездной встрече с «Енисеем» была зафиксирована ничья (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Последнюю победу «Чертаново» добыло еще в конце ноября. Тогда минимально и сенсационно был бит «Нефтехимик». После того успеха дела у москвичей пошли совсем невесело.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» фактически может уже готовиться к стыкам. Борьба за прямой выход в РПЛ была, по сути, уже проиграна «Оренбургу».

Весенний цикл «Нижний Новгород» проводит неудачно. Кресло под прагматичным Робертом Евдокимовым уже зашаталось — он отстранен от тренировочного процесса.

Отставание от «Оренбурга» составляет 4 очка, и нижегородцы втайне надеются на осечку оренбуржцев. Вот только, кроме надежной обороны, команде Евдокимова похвастать нечем.

В минувшем же туре «Нижний Новгород» добыл крупную викторию. Дома команда деклассировала «Спартак-2» (4:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.25, на ничью за 5.80, а на «Чертаново» — за 12.00.

Хозяева уже безо всякой мотивации доигрывают чемпионат, но иногда выдают симпатичные отрезки.

«Нижний Новгород» еще борется за выход в РПЛ, и наверняка в этом матче свое возьмет.

Нижегородцы прекрасно оценивают свои шансы на прямое повышение в классе, но намерены бороться до конца. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» в 1 тайме с коэффициентом 1.66.