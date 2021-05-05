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    «Крылышки» украсят второй тайм голами?

    «Спартак-2» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, ФНЛ, 5 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Крылья Советов»
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    Иван Сергеев
    «Спартак-2» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 мая, начало — в 12:00 мск. «Спартак-2» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» борется за выживание в ФНЛ. Евгений Бушманов, пришедший в команду по ходу чемпионата, уже почти выполнил свою задачу.

    Молодые спартаковцы вряд ли опустятся в опасную зону. Вероятнее всего, москвичи не опустятся дальше одной строчки, хотя с обороной у команды имеются видимые трудности.

    В минувшем туре «Спартак-2» крупно проиграл. Нижегородцы, раздосадованные последними неудачами, сорвали зло на команде Бушманова (4:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    В трех последних сыгранных матчах «Спартак-2» пропустил аж 13 мячей. Причем 5 из них оформил «Факел» тур назад.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» в минувшем туре официально оформили себе возвращение в РПЛ. Впрочем, в таком исходе не сомневался никто.

    Весенний цикл «Крылья Советов» проводит очень мощно, да и выход в финал Кубка России — несомненный успех. А умница Иван Сергеев все штампует голы в ворота соперников. Рекорд совсем близко!

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    • В 39 сыгранных поединках самарцы забили уже 91 мяч. Команда Игоря Осинькина вполне может покуситься и на сотню. А почему нет?!

    Основной мотивацией «крылышек» на этот матч будет, прежде всего, желание окончательно закрепить за собой 1 место. Да и Сергееву нужно помочь войти в историю!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.42, на ничью за 3.75, а на «Спартак-2» — за 7.00

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    Хозяева практически решили вопрос с сохранением места в РПЛ, к тому же испытывают трудности в обороне.

    «Крылья Советов» любит и умеет атаковать, вот и на сей раз сыграет в привычном ритме.

    Атака гостей действует агрессивно, а Сергеев наверняка забьет парочку мячей после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.21

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