«Спартак-2» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 мая, начало — в 12:00 мск. «Спартак-2» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак-2»

«Спартак-2» борется за выживание в ФНЛ. Евгений Бушманов, пришедший в команду по ходу чемпионата, уже почти выполнил свою задачу.

Молодые спартаковцы вряд ли опустятся в опасную зону. Вероятнее всего, москвичи не опустятся дальше одной строчки, хотя с обороной у команды имеются видимые трудности.

В минувшем туре «Спартак-2» крупно проиграл. Нижегородцы, раздосадованные последними неудачами, сорвали зло на команде Бушманова (4:0).

Прогнозы на ФНЛ

В трех последних сыгранных матчах «Спартак-2» пропустил аж 13 мячей. Причем 5 из них оформил «Факел» тур назад.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» в минувшем туре официально оформили себе возвращение в РПЛ. Впрочем, в таком исходе не сомневался никто.

Весенний цикл «Крылья Советов» проводит очень мощно, да и выход в финал Кубка России — несомненный успех. А умница Иван Сергеев все штампует голы в ворота соперников. Рекорд совсем близко!

В 39 сыгранных поединках самарцы забили уже 91 мяч. Команда Игоря Осинькина вполне может покуситься и на сотню. А почему нет?!

Основной мотивацией «крылышек» на этот матч будет, прежде всего, желание окончательно закрепить за собой 1 место. Да и Сергееву нужно помочь войти в историю!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.42, на ничью за 3.75, а на «Спартак-2» — за 7.00

Хозяева практически решили вопрос с сохранением места в РПЛ, к тому же испытывают трудности в обороне.

«Крылья Советов» любит и умеет атаковать, вот и на сей раз сыграет в привычном ритме.

Атака гостей действует агрессивно, а Сергеев наверняка забьет парочку мячей после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.21