ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешЛучший трансфер за 15 лет. Фернандеш помог «Юнайтед» разбить «Рому» Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать Карим БенземаПримера. «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Реал» примет «Осасуну», «Валенсия» против «Барсы»
  • 00:36
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Вердера» и вышел в финал Кубка Германии
  • 19:34
    • В НХЛ официально принят 32-й клуб
    Все новости спорта

    «Наполи» дожмет сардинцев?

    «Наполи» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Серия А, 2 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Наполи Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Калиду Кулибали
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 16:00 мск. «Наполи» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Мая 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 16:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    «Наполи» борется 2 место в Серии А. Сейчас команда Дженнаро Гаттузо располагается на 3 строчке, отставая от искомой позиции на 2 очка.

    Главная сила неаполитанцев — мощная атака. В 33 сыгранных матчах команда Гаттузо настреляла 73 мяча. В свои ворота пропущено 37 голов.

    Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Наполи» переиграл «Торино» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Поединки с сардинцами для «Наполи» традиционно складываются успешно. Например, из пяти последних очных встреч неаполитанцы выиграли в четырех, лишь однажды испытав горечь поражения.

    «Кальяри»

    «Кальяри» на текущий момент занимает 17 место. Правда, отрыв от идущего в зоне вылета «Беневенто» выражен лишь в превосходстве по дополнительным показателям.

    В активе у команды сейчас 31 очко. Так что придется сардинцам серьезно поднажать в последних турах, иначе вылет в Серию В обретет реальные очертания.

  • Чемпионский «Интер» наблюдает за муками «Юве» и «Милана»
  • Как завершится борьба за топ-4 в Серии А?
  • 28/04/2021

    • «Кальяри» в минувшем туре добыл важнейшие три пункта. Дома команда сумела переиграть «Рому» (3:2).

    Из серьезных кадровых потерь стоит отметить травму основного голкипера команды Алессио Краньо. Давно находится в лазарете хавбек Марко Рог.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.40, на ничью за 4.90, а на «Кальяри» — за 7.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Хозяева борются за второе место, и дома будут атаковать активно с первых минут.

    «Кальяри» сражается за выживание, но с атакой неаполитанцев справиться не сумеет.

    Класс хозяев на голову выше, чем у сардинцев, да и желание завершить чемпионат на 2 месте — отличная мотивация для команды Гаттузо. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» во 2 тайме с коэффициентом 1.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лейкерс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ротор — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эйбар — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Брайтон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Норвич — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    «Наполи» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 02.05.2021. Прогнозы на футбол. «Наполи» дожмет сардинцев?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры