«Наполи» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 16:00 мск. «Наполи» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» борется 2 место в Серии А. Сейчас команда Дженнаро Гаттузо располагается на 3 строчке, отставая от искомой позиции на 2 очка.

Главная сила неаполитанцев — мощная атака. В 33 сыгранных матчах команда Гаттузо настреляла 73 мяча. В свои ворота пропущено 37 голов.

Минувший тур для команды получился в этом плане показательным. На выезде «Наполи» переиграл «Торино» (0:2).

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Поединки с сардинцами для «Наполи» традиционно складываются успешно. Например, из пяти последних очных встреч неаполитанцы выиграли в четырех, лишь однажды испытав горечь поражения.

«Кальяри»

«Кальяри» на текущий момент занимает 17 место. Правда, отрыв от идущего в зоне вылета «Беневенто» выражен лишь в превосходстве по дополнительным показателям.

В активе у команды сейчас 31 очко. Так что придется сардинцам серьезно поднажать в последних турах, иначе вылет в Серию В обретет реальные очертания.

«Кальяри» в минувшем туре добыл важнейшие три пункта. Дома команда сумела переиграть «Рому» (3:2).

Из серьезных кадровых потерь стоит отметить травму основного голкипера команды Алессио Краньо. Давно находится в лазарете хавбек Марко Рог.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.40, на ничью за 4.90, а на «Кальяри» — за 7.70.

Хозяева борются за второе место, и дома будут атаковать активно с первых минут.

«Кальяри» сражается за выживание, но с атакой неаполитанцев справиться не сумеет.

Класс хозяев на голову выше, чем у сардинцев, да и желание завершить чемпионат на 2 месте — отличная мотивация для команды Гаттузо. Наши прогноз и ставка — Победа «Наполи» во 2 тайме с коэффициентом 1.68.