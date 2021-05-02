«Оренбург»
«Оренбург» уже одной ногой в РПЛ. Все решила недавняя очная встреча с «Нижним Новгородом».
Оренбуржцы заметно прибавили в апреле. Сейчас отрыв от 3 места составляет 4 очка, и за 3 тура до финиша важно не разбазарить это преимущество.
Вот и в минувшем туре команда Марцела Лички добыла три очка. На выезде было обыграно «Чертаново» (2:3).
«Оренбург» против томичей играет блестяще. Из пяти последних очных свиданий команда выиграла четырежды при одной ничьей.
«Томь»
«Томь» в минувшем туре добыла важнейшие три очка. Команда Александра Кержакова разгромила «Чайку» (3:0).
И теперь недавние слова Кержакова о том, что спасение в руках команды видятся почти пророческими. Да и вообще, «Томь» сейчас на ходу.
Нынешнюю весну команда Кержакова вырывает пункт за пунктом. Чувствуется рука наставника, да и игроки не подводят.
Сейчас в активе у томичей 37 очков и 18 место. Которое, к слову, вполне может стать спасительным, но здесь уже все зависит от ситуации с выходцами из ПФЛ.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.46, на ничью за 3.74, а на «Томь» — за 8.00.
Хозяева уверенными шагами направляются в РПЛ, и наверняка захотят победить.
«Томь» бьется за каждый зачетный балл, и
Наверняка в этом поединке обе команды будут активны в атаке, что проявится с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68.