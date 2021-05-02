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    «Оренбург» с томичами выдадут результативный старт?

    «Оренбург» — «Томь». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, ФНЛ, 2 мая 2021 года

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    Футболисты «Оренбурга»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Томью» в рамках 40-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Оренбург»

    «Оренбург» уже одной ногой в РПЛ. Все решила недавняя очная встреча с «Нижним Новгородом».

    Оренбуржцы заметно прибавили в апреле. Сейчас отрыв от 3 места составляет 4 очка, и за 3 тура до финиша важно не разбазарить это преимущество.

    Вот и в минувшем туре команда Марцела Лички добыла три очка. На выезде было обыграно «Чертаново» (2:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Оренбург» против томичей играет блестяще. Из пяти последних очных свиданий команда выиграла четырежды при одной ничьей.

    «Томь»

    «Томь» в минувшем туре добыла важнейшие три очка. Команда Александра Кержакова разгромила «Чайку» (3:0).

    И теперь недавние слова Кержакова о том, что спасение в руках команды видятся почти пророческими. Да и вообще, «Томь» сейчас на ходу.

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    • Нынешнюю весну команда Кержакова вырывает пункт за пунктом. Чувствуется рука наставника, да и игроки не подводят.

    Сейчас в активе у томичей 37 очков и 18 место. Которое, к слову, вполне может стать спасительным, но здесь уже все зависит от ситуации с выходцами из ПФЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.46, на ничью за 3.74, а на «Томь» — за 8.00.

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    Хозяева уверенными шагами направляются в РПЛ, и наверняка захотят победить.

    «Томь» бьется за каждый зачетный балл, и наверняка будет атаковать.

    Наверняка в этом поединке обе команды будут активны в атаке, что проявится с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68.

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