«Оренбург» сыграет на своем поле с «Томью» в рамках 40-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» уже одной ногой в РПЛ. Все решила недавняя очная встреча с «Нижним Новгородом».

Оренбуржцы заметно прибавили в апреле. Сейчас отрыв от 3 места составляет 4 очка, и за 3 тура до финиша важно не разбазарить это преимущество.

Вот и в минувшем туре команда Марцела Лички добыла три очка. На выезде было обыграно «Чертаново» (2:3).

Прогнозы на ФНЛ

«Оренбург» против томичей играет блестяще. Из пяти последних очных свиданий команда выиграла четырежды при одной ничьей.

«Томь»

«Томь» в минувшем туре добыла важнейшие три очка. Команда Александра Кержакова разгромила «Чайку» (3:0).

И теперь недавние слова Кержакова о том, что спасение в руках команды видятся почти пророческими. Да и вообще, «Томь» сейчас на ходу.

Нынешнюю весну команда Кержакова вырывает пункт за пунктом. Чувствуется рука наставника, да и игроки не подводят.

Сейчас в активе у томичей 37 очков и 18 место. Которое, к слову, вполне может стать спасительным, но здесь уже все зависит от ситуации с выходцами из ПФЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.46, на ничью за 3.74, а на «Томь» — за 8.00.

Хозяева уверенными шагами направляются в РПЛ, и наверняка захотят победить.

«Томь» бьется за каждый зачетный балл, и наверняка будет атаковать .

Наверняка в этом поединке обе команды будут активны в атаке, что проявится с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.68.