«Аякс»
Для победы в нидерландском первенстве «Аяксу»
За всю турнирную дистанцию амстердамский коллектив только в двух из 30 игр проигрывал. Последний раз фиаско в чемпионате случилось с ним еще в декабре прошлого года.
В своем последнем проведенном поединке Эредивизии «божьи сыновья» на своей арене переиграли «АЗ Алкмар» со счетом 2:0, а туром ранее они расписали мировую с «Утрехтом» (1:1) дома.
За последние семь домашних матчей чемпионата страны «Аякс» добился в них шести викторий и одну игру свел вничью.
«Эммен»
С 24 набранными очками «Эммен» находится в зоне переходных матчей, на 16 месте. Прямой вылет коллектив опережает на два пункта, а от спасительной 15 строки отстает всего на балл.
В минувшем игровом дне команда на своем поле обыграла «Хераклес» со счетом 3:1, что стало для нее третьим подобным результатом за последние три игры.
Вот уже в четырех подряд выездных встречах «Эммен» не знает горечи поражений, выиграв за этот промежуток в двух из них, а также дважды расписав мировые.
«Аякс» выиграл у «Эменна» в последних четырех встречах, забивая в каждой игре по пять мячей.
Прогноз и ставка на «Аякс» — «Эммен»
В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.13.
На викторию «Эммена» дают — 17.00, ничья оценена — в 9.10.
Прогнозируем, что амстердамцы уже в этой игре завоюют золотые награды, крупно обыграв дома удобного для них соперника.