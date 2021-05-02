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    Амстердамцы феерично оформят чемпионство

    «Аякс» — «Эммен». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, чемпионат Нидерландов, 2 мая 2021 года

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    «Аякс»
    2 мая «Аякс» на своем поле примет «Эммен» в 31-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», начало — в 15:30 по мск. «Аякс» — «Эммен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 02 Мая 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 15:30 Эммен Эммен
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
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    «Аякс»

    Для победы в нидерландском первенстве «Аяксу» нужно набрать всего один балл в оставшихся четырех поединках или ждать осечек своих конкурентов.

    За всю турнирную дистанцию амстердамский коллектив только в двух из 30 игр проигрывал. Последний раз фиаско в чемпионате случилось с ним еще в декабре прошлого года.

    В своем последнем проведенном поединке Эредивизии «божьи сыновья» на своей арене переиграли «АЗ Алкмар» со счетом 2:0, а туром ранее они расписали мировую с «Утрехтом» (1:1) дома.

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    За последние семь домашних матчей чемпионата страны «Аякс» добился в них шести викторий и одну игру свел вничью.

    «Эммен»

    С 24 набранными очками «Эммен» находится в зоне переходных матчей, на 16 месте. Прямой вылет коллектив опережает на два пункта, а от спасительной 15 строки отстает всего на балл.

    Сейчас у «красно-белых» 8-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате страны, в которой они трижды сыграли вничью и добились пяти выигрышей.

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    • В минувшем игровом дне команда на своем поле обыграла «Хераклес» со счетом 3:1, что стало для нее третьим подобным результатом за последние три игры.

    Вот уже в четырех подряд выездных встречах «Эммен» не знает горечи поражений, выиграв за этот промежуток в двух из них, а также дважды расписав мировые.

    «Аякс» выиграл у «Эменна» в последних четырех встречах, забивая в каждой игре по пять мячей.

    Прогноз и ставка на «Аякс» — «Эммен»

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.13.

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    На викторию «Эммена» дают — 17.00, ничья оценена — в 9.10.

    Прогнозируем, что амстердамцы уже в этой игре завоюют золотые награды, крупно обыграв дома удобного для них соперника.

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