2 мая «Аякс» на своем поле примет «Эммен» в 31-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Встреча пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», начало — в 15:30 по мск. «Аякс» — «Эммен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Для победы в нидерландском первенстве «Аяксу» нужно набрать всего один балл в оставшихся четырех поединках или ждать осечек своих конкурентов.

За всю турнирную дистанцию амстердамский коллектив только в двух из 30 игр проигрывал. Последний раз фиаско в чемпионате случилось с ним еще в декабре прошлого года.

В своем последнем проведенном поединке Эредивизии «божьи сыновья» на своей арене переиграли «АЗ Алкмар» со счетом 2:0, а туром ранее они расписали мировую с «Утрехтом» (1:1) дома.

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За последние семь домашних матчей чемпионата страны «Аякс» добился в них шести викторий и одну игру свел вничью.

«Эммен»

С 24 набранными очками «Эммен» находится в зоне переходных матчей, на 16 месте. Прямой вылет коллектив опережает на два пункта, а от спасительной 15 строки отстает всего на балл.

Сейчас у «красно-белых» 8-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате страны, в которой они трижды сыграли вничью и добились пяти выигрышей.

В минувшем игровом дне команда на своем поле обыграла «Хераклес» со счетом 3:1, что стало для нее третьим подобным результатом за последние три игры.

Вот уже в четырех подряд выездных встречах «Эммен» не знает горечи поражений, выиграв за этот промежуток в двух из них, а также дважды расписав мировые.

«Аякс» выиграл у «Эменна» в последних четырех встречах, забивая в каждой игре по пять мячей.

Прогноз и ставка на «Аякс» — «Эммен»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.13.

На викторию «Эммена» дают — 17.00, ничья оценена — в 9.10.

Прогнозируем, что амстердамцы уже в этой игре завоюют золотые награды, крупно обыграв дома удобного для них соперника.