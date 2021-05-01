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    «Суонси» — «Дерби». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Чемпионшип, 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Дерби»
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    «Дерби»
    1 мая в 45-м туре первого английского дивизиона «Суонси» на своей арене примет «Дерби». Стартовый свисток к данному поединку прозвучит в 17:00 по мск. «Суонси» — «Дерби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Мая 2021 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 17:00 Дерби Каунти Дерби Каунти
  • Дерби
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    Коэффициенты на матч
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    «Суонси»

    «Суонси» предстоит через плей-офф, где он точно завершит регулярку, добиваться путевки в элиту английского футбола.

    Финишный отрезок не особо хорошо дался «лебедям». За девять последних матчей первенства они смогли добиться всего лишь двух викторий, еще пять раз проиграв и дважды сыграв вничью.

    В минувшем туре Чемпионшипа валлийский коллектив расписал выездную мировую с «Редингом» (2:2), тем самым продлив безвыигрышную серию до трех игр, где еще раз уступил и делил очки.

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    За последние пять домашних поединков чемпионата «Суонси» в трех из них уходил с поля поверженным, а также по одному матчу выигрывал и играл вничью.

    «Дерби»

    «Дерби» еще не решил свою задачу на сезон. Он находится непосредственно вблизи зоны вылета, опережая ее на четыре очка, но преследователь имеет еще игру в запасе.

    «Бараны» в данный момент находятся в крутом пике, проиграв в последних пяти поединках чемпионата, правда, три из них с минимальной разницей. В минувшем туре они уступили дома «Бирмингему» (1:2).

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    • Только одну из последних 13 игр первенства «белые» смогли выиграть. Случилось это событие в начале апреля, когда они дома обыграли «Лутон» (2:0). Еще в этом отрезке коллектив трижды сыграл вничью и девять раз был повержен.

    В семи из восьми минувших гостевых встреч чемпионата «Дерби» неизменно терпел фиаско, а еще раз сыграв вничью в этот период.

    В первом круге «Дерби» дома обыграл «Суонси» со счетом 2:0, в прошлом сезоне «бараны» в играх с «лебедями» набрали четыре очка, выиграв 3:2 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Суонси» — «Дерби»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Суонси» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Дерби» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.

    Так как «бараны» еще могут понизиться в классе, то они приложат максимум усилий, чтобы добыть хоть какие-то очки в данной игре. Наш прогноз и ставка — Х2.

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