ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать Президент УЕФА Александер ЧеферинВремя исправлять ошибки. УЕФА нужно починить европейский футбол Александер Чеферин с трофеем Лиги чемпионовЛига конференций. Ответы на вопросы о новом турнире
  • 06:55
    • Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ-2021
  • 23:55
    • «МЮ» забил шесть мячей «Роме» в первом полуфинале Лиги Европы
  • 23:56
    • «Арсенал» проиграл «Вильярреалу» Эмери в первом полуфинальном матче ЛЕ
  • 21:55
    • «Барселона» проиграла «Гранаде» на «Камп Ноу»
    Все новости спорта

    ПСЖ и «Ланс» сыграют результативней, чем в первом круге

    ПСЖ — «Ланс». Прогноз и ставка (к. 1.78) на матч чемпионата Франции по футболу 1 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анхель ди Мария
    ПСЖ будет принимать «Ланс» в 35-м туре Лиги 1. Матч пройдет 1 мая на «Парк де Пренс». Начало — в 18:00 мск. ПСЖ — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ПСЖ

    «Пари Сен-Жермен» подходит к матчу против «Ланса» не в лучшем настроении — в первом полуфинале Лиги чемпионов команда проиграла «Ман Сити» на своем поле, не сумев удержать преимущество в счете — 1:2.

    В чемпионате Франции ПСЖ после поражения от «Лилля» в начале апреля (0:1) выиграл три матча подряд. Парижане разгромили «Страсбур» со счетом 4:1, затем победили «Сент-Этьен» (3:2) были сильнее «Метца» — 3:1.

    За четыре тура до финиша сезона ПСЖ идет на втором месте в Лиге 1. У парижан в активе 72 очка и они на 1 пункт отстают от «Лилля». ПСЖ реже всех в чемпионате Франции играет вничью в этом сезоне (3) при восьми поражениях.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    ПСЖ забивает больше всех в Лиге 1 — 77 мячей. Пропущено 26 голов (меньше только у «Лилля»).

    «Ланс»

    «Ланс» проигрывал в чемпионате Франции в предыдущий раз еще 23 января. После этого команда не уступала в 13 матчах (6 побед и 7 ничьих).

    В трех последних турах «Ланс» выиграл у «Лорьяна» (4:1), разошелся миром с «Брестом» (1:1) и победил «Ним» со счетом 2:1.

  • ПСЖ выиграет войну нервов у «Лилля» и «Монако»
  • Кто станет чемпионом Франции?
  • Вчера

    • В чемпионате Франции «Ланс» идет пятым — у команды в активе 56 очков и отыграть отставание от идущего четвертым «Лиона» может помочь только чудо (11 очков за 4 тура). А вот отстоять пятую строку еще необходимо — «Марсель» и «Ренн» идут на расстоянии 1 и 2 очков соответственно.

    Забито у «Ланса» 54 гола, а пропущено 46 (лишь десятый результат в Лиге 1).

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ букмекеры дают коэффициент 1,34, на ничью — 5,95, а на победу «Ланса» — 9,70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Встреча команд в рамках первого круга завершилась победой «Ланса» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.56
  • Прогноз на матч Бегу — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Соболенко — Звонарева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зверев — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Витебск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Барселона
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Тондела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Луго — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    ПСЖ — «Ланс»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 01.05.2021. Прогнозы на футбол. ПСЖ и «Ланс» сыграют результативней, чем в первом круге
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры