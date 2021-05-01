ПСЖ будет принимать «Ланс» в 35-м туре Лиги 1. Матч пройдет 1 мая на «Парк де Пренс». Начало — в 18:00 мск. ПСЖ — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» подходит к матчу против «Ланса» не в лучшем настроении — в первом полуфинале Лиги чемпионов команда проиграла «Ман Сити» на своем поле, не сумев удержать преимущество в счете — 1:2.

В чемпионате Франции ПСЖ после поражения от «Лилля» в начале апреля (0:1) выиграл три матча подряд. Парижане разгромили «Страсбур» со счетом 4:1, затем победили «Сент-Этьен» (3:2) были сильнее «Метца» — 3:1.

За четыре тура до финиша сезона ПСЖ идет на втором месте в Лиге 1. У парижан в активе 72 очка и они на 1 пункт отстают от «Лилля». ПСЖ реже всех в чемпионате Франции играет вничью в этом сезоне (3) при восьми поражениях.

ПСЖ забивает больше всех в Лиге 1 — 77 мячей. Пропущено 26 голов (меньше только у «Лилля»).

«Ланс»

«Ланс» проигрывал в чемпионате Франции в предыдущий раз еще 23 января. После этого команда не уступала в 13 матчах (6 побед и 7 ничьих).

В трех последних турах «Ланс» выиграл у «Лорьяна» (4:1), разошелся миром с «Брестом» (1:1) и победил «Ним» со счетом 2:1.

В чемпионате Франции «Ланс» идет пятым — у команды в активе 56 очков и отыграть отставание от идущего четвертым «Лиона» может помочь только чудо (11 очков за 4 тура). А вот отстоять пятую строку еще необходимо — «Марсель» и «Ренн» идут на расстоянии 1 и 2 очков соответственно.

Забито у «Ланса» 54 гола, а пропущено 46 (лишь десятый результат в Лиге 1).

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ букмекеры дают коэффициент 1,34, на ничью — 5,95, а на победу «Ланса» — 9,70.

Встреча команд в рамках первого круга завершилась победой «Ланса» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,78.