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    Разгрома «Эльче» не будет

    «Эльче» — «Атлетико». Прогноз и ставка (к. 1.72) на футбол, Ла Лига, 1 мая 2021 года

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    Маркос Льоренте
    1 мая на «Мануэль Мартинес Валеро» местный «Эльче» примет лидера Примеры «Атлетико» в рамках поединка 34 тура испанской Примеры. Начало матча в 17:15 по мск. «Эльче» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Мая 2021 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 17:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    «Эльче»

    «Эльче» нужно отдать все силы в этом поединке, поскольку очередное поражение может сильно повлиять на турнирное положение. Команда находится в одном пункте от зоны вылета с 30 очками.

    «Эльче» до этого поединка сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1), с которым у него борьба за выживание, а также победил «Леванте» (1:0). Это была всего лишь шестая победа в 33 турах чемпионата.

    Помимо 6 побед у хозяев было 15 поражений. Два из них они получили перед беспроигрышной серией, когда уступили 0:2 «Осасуне» и 1:3 «Уэске».

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    «Эльче» смог разжиться очками в шести последних домашних выступлениях.

    «Атлетико»

    «Атлетико» предстоит нервная концовка сезона. Отрыв от «Реала» и «Барселоны» составляет всего 2 пункта, да и «Севилья» висит на хвосте с отрывом в 3 пункта.

    Нервов прибавило поражение «Атлетика» со счетом 1:2 в прошлом туре, которое стало четвертым в сезоне для «Матрасников». Такой же результат у «Реала».

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    • Перед фиаско «Атлетико» победил 2:0 «Уэску» и разгромил «Эйбар» 5:0. Тем самым коллектив Симеоне вышел на второе место по количеству забитых голов (60), обойдя «Реал» (56).

    Негативным фактом является также и безвыигрышная гостевая серия мадридцев — две ничьи и два поражения.

    Прогноз и ставка

    Расклады по коэффициентам такие: победа «Эльче» в матче оценивается букмекерами цифрой 8.90, на ничью конторы выставили 4.40, а на успех «Атлетико» они предлагают поставить с коэффициентом 1.44.

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    На «Атлетико» сейчас оказывают огромное давление и это сказывается на результатах. Тем не менее в последних играх «Матрасники» буксовали в матчах с сильными соперниками. «Эльче» и «Эйбар» гости разобрали.

    Учитывая важность победы для «Атлетико» в этой игре, рекомендуем поставить именно на него. Прошлый очный матч команда Симеоне выиграла 3:1. На победу гостей с форой -1 можно поставить за 1.72.

    Также можно поставить на тотал меньше 2.5 за 1.81. И «Эльче», и «Атлетико» настроены серьезно, так что тут вряд ли будет открытый футбол.

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