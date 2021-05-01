1 мая на «Мануэль Мартинес Валеро» местный «Эльче» примет лидера Примеры «Атлетико» в рамках поединка 34 тура испанской Примеры. Начало матча в 17:15 по мск. «Эльче» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» нужно отдать все силы в этом поединке, поскольку очередное поражение может сильно повлиять на турнирное положение. Команда находится в одном пункте от зоны вылета с 30 очками.

«Эльче» до этого поединка сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1), с которым у него борьба за выживание, а также победил «Леванте» (1:0). Это была всего лишь шестая победа в 33 турах чемпионата.

Помимо 6 побед у хозяев было 15 поражений. Два из них они получили перед беспроигрышной серией, когда уступили 0:2 «Осасуне» и 1:3 «Уэске».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Эльче» смог разжиться очками в шести последних домашних выступлениях.

«Атлетико»

«Атлетико» предстоит нервная концовка сезона . Отрыв от «Реала» и «Барселоны» составляет всего 2 пункта, да и «Севилья» висит на хвосте с отрывом в 3 пункта.

Нервов прибавило поражение «Атлетика» со счетом 1:2 в прошлом туре, которое стало четвертым в сезоне для «Матрасников». Такой же результат у «Реала».

Перед фиаско «Атлетико» победил 2:0 «Уэску» и разгромил «Эйбар» 5:0. Тем самым коллектив Симеоне вышел на второе место по количеству забитых голов (60), обойдя «Реал» (56).

Негативным фактом является также и безвыигрышная гостевая серия мадридцев — две ничьи и два поражения.

Прогноз и ставка

Расклады по коэффициентам такие: победа «Эльче» в матче оценивается букмекерами цифрой 8.90, на ничью конторы выставили 4.40, а на успех «Атлетико» они предлагают поставить с коэффициентом 1.44.

На «Атлетико» сейчас оказывают огромное давление и это сказывается на результатах. Тем не менее в последних играх «Матрасники» буксовали в матчах с сильными соперниками. «Эльче» и «Эйбар» гости разобрали.

Учитывая важность победы для «Атлетико» в этой игре, рекомендуем поставить именно на него. Прошлый очный матч команда Симеоне выиграла 3:1. На победу гостей с форой -1 можно поставить за 1.72.