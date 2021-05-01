«Эльче»
«Эльче» нужно отдать все силы в этом поединке, поскольку очередное поражение может сильно повлиять на турнирное положение. Команда находится в одном пункте от зоны вылета с 30 очками.
«Эльче» до этого поединка сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1), с которым у него борьба за выживание, а также победил «Леванте» (1:0). Это была всего лишь шестая победа в 33 турах чемпионата.
Помимо 6 побед у хозяев было 15 поражений. Два из них они получили перед беспроигрышной серией, когда уступили 0:2 «Осасуне» и 1:3 «Уэске».
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«Эльче» смог разжиться очками в шести последних домашних выступлениях.
«Атлетико»
«Атлетико» предстоит
Нервов прибавило поражение «Атлетика» со счетом 1:2 в прошлом туре, которое стало четвертым в сезоне для «Матрасников». Такой же результат у «Реала».
Перед фиаско «Атлетико» победил 2:0 «Уэску» и разгромил «Эйбар» 5:0. Тем самым коллектив Симеоне вышел на второе место по количеству забитых голов (60), обойдя «Реал» (56).
Негативным фактом является также и безвыигрышная гостевая серия мадридцев — две ничьи и два поражения.
Прогноз и ставка
Расклады по коэффициентам такие: победа «Эльче» в матче оценивается букмекерами цифрой 8.90, на ничью конторы выставили 4.40, а на успех «Атлетико» они предлагают поставить с коэффициентом 1.44.
На «Атлетико» сейчас оказывают
Учитывая важность победы для «Атлетико» в этой игре, рекомендуем поставить именно на него. Прошлый очный матч команда Симеоне выиграла 3:1. На победу гостей с форой -1 можно поставить за 1.72.
Также можно поставить на тотал меньше 2.5 за 1.81. И «Эльче», и «Атлетико» настроены серьезно, так что тут