В матче 34 тура испанской Примеры «Эйбар» сыграет с «Алавесом» на «Городском стадионе Ипуруа». Игра состоится 1 мая в 15:00 мск. «Эйбар» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» продолжает находится на дне турнирной таблицы. Клуб имеет 23 очка и до спасения команде на данный момент не хватает 8 пунктов.

Игровая форма хозяев остается ужасной. Они проиграли 5 матчей подряд, имея при этом всего один забитый гол. Всего за 33 тура «Оружейники» потерпели 18 неудач.

Серия поражений началась с 0:2 в игре с «Реалом». Затем были 0:1 с «Леванте», 0:5 с «Атлетико», 1:4 от «Гранады» и 0:1 с «Реалом Сосьедад».

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За 16 домашних поединков в Примере текущего сезона «Эйбар» одержал всего одну победу .

«Алавес»

«Алавес» не в лучшем положении, поскольку даже ничья не устраивает гостей в этом случае. У них 31 очко и от зоны вылета команда оторвалась всего на один пункт.

При этом «Алавес» уже четыре тура не знает вкуса поражений. Начав с нулевой ничьи с «Атлетиком», коллектив продолжил двумя победами на «Вильярреалом» (2:1) и «Уэской» (1:0). Пока что последним результатом в Примере для коллектива была ничья с «Валенсией» (1:1).

Примечательно, что на выезде в чемпионате Испании «Алавес» не может выиграть на протяжении 11 выступлений .

Рубен Дуарте, Иньиго Кордоба, Хави Лопес, Родриго Эли — травмированные игроки команды.

Прогноз

На стороне «Эйбара» небольшой перевес по коэффициентам — 2.55 против 3.05. Что касается ничейного исхода, то на него букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.10.

«Алавес» не проигрывает в этом противостоянии 4 встречи подряд. В трех последних гости побеждали — 2:1, 2:1 и 2:0. Поставить на команду с подстраховкой — Ф2 (0) — можно с коэффициентом 2.12.

«Алавес» пропустил всего два гола в четырех матчах, тогда как «Эйбар» забил один гол в пяти турах. Можно предположить, что «Алавес» отстоит свои ворота насухо. На «обе забьют: нет» можно поставить с коэффициентом 1.76.