В пятницу, 30 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Тондела» в родных стенах сразиться с «Бенфикой». Игра начнется в 21:00 по мск. «Тондела» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тондела»

«Тондела» за пять туров до завершения чемпионата Португалии идет на девятой позиции, имея на своем счету 35 баллов и значительно отстает от зоны еврокубков.

«Золотисто-зеленые» в последнее время выступают неплохо, проиграв всего лишь раз за последние шесть встреч чемпионата, а также дважды сыграв вничью и одержав три виктории.

В своей последней проведенной игре «северяне» поделили очки с «Фамаликаном», сыграв в гостях со счетом 2:2, а туром ранее они дома обыграли «Насьональ» (2:1), что стало на тот момент их второй победой подряд.

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В минувших девяти домашних встречах чемпионата страны «Тондела» потеряла очки только трижды , два раза уступив и раз сыграв вничью, а четыре другие поединка она выиграла.

«Бенфика»

«Бенфика» с 63 очками идет на третьем месте, проигрывая десять баллов лидеру, а четвертую позицию опережает на пять пунктов.

В отрезке последних девяти встреч чемпионата страны «орлы» добились восьми победных результатов и одну встречу проиграли. Случилось это в середине данного месяца дома с «Жил Висенте» — 1:2.

В других выигранных играх клуб из Лиссабона в шести из этих матчей смог сохранить свои ворота на замке. В двух последних турах он одолел в гостях «Портимоненси» (5:1) и дома «Санта-Клару» (2:1).

Сейчас у «Бенфики» 6-матчевая беспроигрышная серия , где она сперва дважды сыграла вничью, а затем победила в последующих четырех поединках.

«Бенфика» выиграла у своего предстоящего соперника в последних четырех из пяти случаев. В первом круге лиссабонцы выиграли со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бенфики» — 1.30, победа «Тонделы» — 9.90, ничья — 5.75.