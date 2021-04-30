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    «Орлы» продолжат погону за ЛЧ

    «Тондела» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, чемпионат Португалии, 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тондела» — «Бенфика»
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    Футболист «Бенфики»
    В пятницу, 30 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Тондела» в родных стенах сразиться с «Бенфикой». Игра начнется в 21:00 по мск. «Тондела» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Апреля 2021 года
    Тондела
  • Тондела
    •  Тондела 21:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.00
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
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    «Тондела»

    «Тондела» за пять туров до завершения чемпионата Португалии идет на девятой позиции, имея на своем счету 35 баллов и значительно отстает от зоны еврокубков.

    «Золотисто-зеленые» в последнее время выступают неплохо, проиграв всего лишь раз за последние шесть встреч чемпионата, а также дважды сыграв вничью и одержав три виктории.

    В своей последней проведенной игре «северяне» поделили очки с «Фамаликаном», сыграв в гостях со счетом 2:2, а туром ранее они дома обыграли «Насьональ» (2:1), что стало на тот момент их второй победой подряд.

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    В минувших девяти домашних встречах чемпионата страны «Тондела» потеряла очки только трижды, два раза уступив и раз сыграв вничью, а четыре другие поединка она выиграла.

    «Бенфика»

    «Бенфика» с 63 очками идет на третьем месте, проигрывая десять баллов лидеру, а четвертую позицию опережает на пять пунктов.

    В отрезке последних девяти встреч чемпионата страны «орлы» добились восьми победных результатов и одну встречу проиграли. Случилось это в середине данного месяца дома с «Жил Висенте» — 1:2.

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    • В других выигранных играх клуб из Лиссабона в шести из этих матчей смог сохранить свои ворота на замке. В двух последних турах он одолел в гостях «Портимоненси» (5:1) и дома «Санта-Клару» (2:1).

    Сейчас у «Бенфики» 6-матчевая беспроигрышная серия, где она сперва дважды сыграла вничью, а затем победила в последующих четырех поединках.

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    «Бенфика» выиграла у своего предстоящего соперника в последних четырех из пяти случаев. В первом круге лиссабонцы выиграли со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бенфики» — 1.30, победа «Тонделы» — 9.90, ничья — 5.75.

    Стремящаяся попасть в ЛЧ «Бенфика» обязана брать три очка в этой игре, но наверняка если она победит, то виктория будет минимальна. Рекомендуем ставить на такое событие — Победа «Бенфика» в один мяч или ничья.

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