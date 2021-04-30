«Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 7-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 17:30 мск. «Динамо» Минск — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск нынешний чемпионат начал не лучшим образом. Команда занимает лишь 5 место по итогам 6 сыгранных туров, имея в активе 11 очков.

А ведь от команды Леонида Кучука ждали чуть ли не борьбы за чемпионский титул. Только вот после домашнего конфуза в матче с «Гомелем» (1:2) в это верится с трудом.

Зато в минувшем туре динамовцы переиграли в дерби «Минск» (1:3). Между тем, отставание от идущего на 1 месте солигорского «Шахтера» составляет целых 7 очков.

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Поединки против «Энергетика-БГУ» для минчан складываются весьма удачно. В пяти последних встречах динамовцы выиграли три раза при двух паритетах.

«Энергетик-БГУ»

Скромный клуб находится на 11 месте в турнирной таблице. Такой старт видится вполне ожидаемым, но лишь 5 заработанных очков вызывают вопросы.

Вероятно, «Энергетик-БГУ» будет бороться за выживание. Правда, на текущий момент команда забила голов столько же, сколько пропустила — 6.

Вот и в минувшем туре «Энергетик-БГУ» разжился одним пунктом. Дома «энергетики» расписали мировую с традиционно неуступчивым «Неманом» (1:1).

В минувшем сезоне «Энергетик-БГУ» дал бой динамовцам в обоих матчах. На выезде команда добилась сухой ничьей, а дома уступила со счетом 2:3.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Энергетик-БГУ» — за 5.40.

Хозяева в предыдущем домашнем матче сенсационно уступили «Гомелю», так что наверняка учтут свои ошибки.

«Энергетик-БГУ» никому не сдается без боя , вот и в этой встрече постарается сыграть достойно.

Команда Кучука надеется побороться за высокие места, да и потенциально динамовцы сильнее «энергетиков». Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме с коэффициентом 2.01.