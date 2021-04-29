«Манчестер Юнайтед»
«Манкунианцы» продолжают свою беспроигрышную серию, которая достигла отметки в шесть матчей, причем 5 из них коллектив Сульшера выиграл. Речь идет в том числе и о матчах с «Гранадой» (2:0, 2:0) в четвертьфинале ЛЕ.
«Ман Юнайтед» кроме «Гранады» победил «Брайтон» 2:1, «Тоттенхэм» 3:1 и «Бернли» 3:1. В последней игре был нулевая ничья с «Лидсом».
Дома МЮ не проигрывает 10 поединков подряд. В плей-офф Лиги Европы «Красные дьяволы» еще тоже не проигрывали, имея две ничьи и четыре победы в шести матчах.
За три домашних поединка в ЛЕ
«Рома»
«Рома» в прошлом раунде не без труда обыграла «Аякс» благодаря победе в первом поединке со счетом 2:1. Вторая встреча закончилась ничьей 1:1.
До этого в плей-офф римляне лишь побеждали. Они дважды обыграли «Шахтер» (2:1, 3:0) и одолели «Брагу» (3:0, 2:1).
Что касается последних игр, то у гостей 4 встречи без побед — две ничьи и две неудачи. «Рома» проиграла« Кальяри» 2:3, уступила «Торино» 1:3 и разошлась ничьей с «Аталантой» (1:1).
В списке травмированных у «Джаллоросси» Педро, Дзаньоло и Калафьори.
Ставка
«Ман Юнайтед» — главный фаворит этого розыгрыша Лиги Европы и на его победу букмекеры дают 1.55. За 6.30 они выставили победу «Ромы», а ничью — за 4.30.
Это будет самый непростой соперник для «Ромы» в плей-офф. Команда Пауло Фонсеки имела проблемы с «Аяксом», ну а с «Ман Юнайтед» их точно не избежать. Тем более МЮ хорошо играет на своем поле.
В плей-офф МЮ выиграл 4 из 6 поединков и пропустил лишь в одном случае. Мы предлагаем поставить на сухую победу хозяев.