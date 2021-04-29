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    Продолжит ли «Юнайтед» свою серию в Лиге Европы?

    «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Ставка (к. 2.60) на матч Лиги Европы 29 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Рома»
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    Маркус Рашфорд
    29 апреля «Манчестер Юнайтед» и «Рома» проведут первую встречу в рамках полуфинальной серии Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд». Начало в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 29 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.53
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» продолжают свою беспроигрышную серию, которая достигла отметки в шесть матчей, причем 5 из них коллектив Сульшера выиграл. Речь идет в том числе и о матчах с «Гранадой» (2:0, 2:0) в четвертьфинале ЛЕ.

    «Ман Юнайтед» кроме «Гранады» победил «Брайтон» 2:1, «Тоттенхэм» 3:1 и «Бернли» 3:1. В последней игре был нулевая ничья с «Лидсом».

    Дома МЮ не проигрывает 10 поединков подряд. В плей-офф Лиги Европы «Красные дьяволы» еще тоже не проигрывали, имея две ничьи и четыре победы в шести матчах.

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    За три домашних поединка в ЛЕ «Ман Юнайтед» пропустил всего один гол от «Милана» (1:1).

    «Рома»

    «Рома» в прошлом раунде не без труда обыграла «Аякс» благодаря победе в первом поединке со счетом 2:1. Вторая встреча закончилась ничьей 1:1.

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    • До этого в плей-офф римляне лишь побеждали. Они дважды обыграли «Шахтер» (2:1, 3:0) и одолели «Брагу» (3:0, 2:1).

    Что касается последних игр, то у гостей 4 встречи без побед — две ничьи и две неудачи. «Рома» проиграла« Кальяри» 2:3, уступила «Торино» 1:3 и разошлась ничьей с «Аталантой» (1:1).

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    Ставка

    «Ман Юнайтед» — главный фаворит этого розыгрыша Лиги Европы и на его победу букмекеры дают 1.55. За 6.30 они выставили победу «Ромы», а ничью — за 4.30.

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    Это будет самый непростой соперник для «Ромы» в плей-офф. Команда Пауло Фонсеки имела проблемы с «Аяксом», ну а с «Ман Юнайтед» их точно не избежать. Тем более МЮ хорошо играет на своем поле.

    В плей-офф МЮ выиграл 4 из 6 поединков и пропустил лишь в одном случае. Мы предлагаем поставить на сухую победу хозяев. Коэффициент для ставки составляет 2.60.

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