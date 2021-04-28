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    «Крылья Советов» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ФНЛ, 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Торпедо»
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    Иван Сергеев
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 39-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 18:00 мск. «Крылья Советов» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.45
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» уже одной ногой в РПЛ. Никто и не сомневается, что команда Игоря Осинькина выйдут в элиту с первого места.

    Самарцы смотрятся выгодно и вкусно. Один Иван Сергеев чего стоит! Форварду осталось совсем немного до рекорда Андрея Федькова. Побьет?!

    Правда, в минувшем туре самарцы допустили осечку, прервав свою победную серию. Ничья с уже покинувшим ФНЛ «Шинником» (2:2) стала сенсацией тура.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Крылья Советов» против торпедовцев играют неудачно. Из пяти последних очных свиданий москвичи были сильнее трижды при одной виктории «крылышек».

    «Торпедо»

    «Торпедо» в минувшем туре добыло важнейшие три очка. Команда Александра Бородюка всячески цепляется за плей-офф.

    Победа над «Текстильщиком» получилась трудной. Усилия лидера обороны Артема Самсонова дважды увенчались успехом (2:1).

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    • Нынешнюю весну команда Бородюка проводит неуверенно. По игре абсолютно не скажешь, что торпедовцы — претенденты на повышение в классе, и смена тренера пока не чувствуется.

    В первом круге торпедовцы уверенно одолели самарцев (3:1). К слову, бомбардир Сергеев перешел в команду Осинькина как раз из стана автозаводцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.41, на ничью за 4.17, а на «Торпедо» — за 7.35

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    Хозяева уверенными шагами направляются в РПЛ, и наверняка захотят исправиться за ничью в Ярославле.

    «Торпедо» проводит не самый уверенный цикл, но постарается зацепиться за очки.

    Наверняка в этом поединке обе команды будут активны в атаке, что особенно проявится во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.10

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