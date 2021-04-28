«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 39-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 18:00 мск. «Крылья Советов» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» уже одной ногой в РПЛ. Никто и не сомневается, что команда Игоря Осинькина выйдут в элиту с первого места.

Самарцы смотрятся выгодно и вкусно. Один Иван Сергеев чего стоит! Форварду осталось совсем немного до рекорда Андрея Федькова. Побьет?!

Правда, в минувшем туре самарцы допустили осечку, прервав свою победную серию. Ничья с уже покинувшим ФНЛ «Шинником» (2:2) стала сенсацией тура.

Прогнозы на ФНЛ

«Крылья Советов» против торпедовцев играют неудачно. Из пяти последних очных свиданий москвичи были сильнее трижды при одной виктории «крылышек».

«Торпедо»

«Торпедо» в минувшем туре добыло важнейшие три очка. Команда Александра Бородюка всячески цепляется за плей-офф.

Победа над «Текстильщиком» получилась трудной. Усилия лидера обороны Артема Самсонова дважды увенчались успехом (2:1).

Нынешнюю весну команда Бородюка проводит неуверенно. По игре абсолютно не скажешь, что торпедовцы — претенденты на повышение в классе, и смена тренера пока не чувствуется.

В первом круге торпедовцы уверенно одолели самарцев (3:1). К слову, бомбардир Сергеев перешел в команду Осинькина как раз из стана автозаводцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.41, на ничью за 4.17, а на «Торпедо» — за 7.35

Хозяева уверенными шагами направляются в РПЛ, и наверняка захотят исправиться за ничью в Ярославле.

«Торпедо» проводит не самый уверенный цикл, но постарается зацепиться за очки.

Наверняка в этом поединке обе команды будут активны в атаке, что особенно проявится во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.10