«Атлетик» сыграет на своем поле против «Вальядолида» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 апреля в Бильбао, начало — в 20:00 мск. «Атлетик» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» после 32-х сыгранных матчей занимает в таблице Ла Лиги десятое место. Баски обезопасили себя от вылета, но в то же время и на путевку в еврокубки они уже не претендуют.

Несмотря на это, в минувшее воскресенье «Атлетик» очень серьезно повлиял на расклад сил в чемпионской гонке. Клуб из Бильбао выиграл на своем поле у «Атлетико», благодаря чему уже на этой неделе на первое место может подняться «Барселона».

В целом же апрель получился для «Атлетика» неудачным. Команда Марселино проиграла сразу два финала Кубка Испании. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша баски уступили «Реал Сосьедаду», а потом получили четыре мяча от «Барселоны».

Пять из шести предыдущих матчей «Атлетика» в Ла Лиге завершились вничью, при этом в трех случаях со счетом 0:0.

«Вальядолид»

Тем временем «Вальядолид» находится на 18-й строчке. Над командой повисла угроза вылета из элитного дивизиона.

Безвыигрышная серия гостей составляет уже шесть матчей. За это время они четыре раза сыграли вничью и дважды уступили.

Последний раз «Вальядолид» побеждал еще в начале марта, когда выиграл на своем поле у «Хетафе».

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При этом интересно, что в десяти предыдущих матчах на выезде у «Вальядолида» было только два поражения. А еще семь встреч завершились вничью.

«Вальядолид» — самая дружелюбная команда Ла Лиги. Ничья была зафиксирована в 14-ти матчах с ее участием.

Прогноз и ставка

На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Вальядолида» — 4.90.

Гостям, в отличие от хозяев, срочно нужны очки. И этот момент может серьезно сказаться на настрое команд.

Ну и надо учитывать, что «Атлетик» всего лишь несколько дней назад провел тяжелейший матч с «Атлетико». Сил был остановлено немало, что тоже наверняка скажется на игра хозяев поля.

Ставка — победа «Вальядолида» или ничья за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вальядолида» больше 1,0 за 2.77.