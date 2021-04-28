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    «Вальядолид» воспользуется настроем «Атлетика»?

    «Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.97) и ставки на чемпионат Испании по футболу 28 апреля 2021 года

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    «Вальядолид» в этом сезоне 14 раз играл вничью
    «Атлетик» сыграет на своем поле против «Вальядолида» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 апреля в Бильбао, начало — в 20:00 мск. «Атлетик» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Апреля 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 20:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    «Атлетик» после 32-х сыгранных матчей занимает в таблице Ла Лиги десятое место. Баски обезопасили себя от вылета, но в то же время и на путевку в еврокубки они уже не претендуют.

    Несмотря на это, в минувшее воскресенье «Атлетик» очень серьезно повлиял на расклад сил в чемпионской гонке. Клуб из Бильбао выиграл на своем поле у «Атлетико», благодаря чему уже на этой неделе на первое место может подняться «Барселона».

    В целом же апрель получился для «Атлетика» неудачным. Команда Марселино проиграла сразу два финала Кубка Испании. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша баски уступили «Реал Сосьедаду», а потом получили четыре мяча от «Барселоны».

    Пять из шести предыдущих матчей «Атлетика» в Ла Лиге завершились вничью, при этом в трех случаях со счетом 0:0.

    «Вальядолид»

    Тем временем «Вальядолид» находится на 18-й строчке. Над командой повисла угроза вылета из элитного дивизиона.

    Безвыигрышная серия гостей составляет уже шесть матчей. За это время они четыре раза сыграли вничью и дважды уступили.

    Последний раз «Вальядолид» побеждал еще в начале марта, когда выиграл на своем поле у «Хетафе».

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    При этом интересно, что в десяти предыдущих матчах на выезде у «Вальядолида» было только два поражения. А еще семь встреч завершились вничью.

    «Вальядолид» — самая дружелюбная команда Ла Лиги. Ничья была зафиксирована в 14-ти матчах с ее участием.

    Прогноз и ставка

    На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Вальядолида» — 4.90.

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    Гостям, в отличие от хозяев, срочно нужны очки. И этот момент может серьезно сказаться на настрое команд.

    Ну и надо учитывать, что «Атлетик» всего лишь несколько дней назад провел тяжелейший матч с «Атлетико». Сил был остановлено немало, что тоже наверняка скажется на игра хозяев поля.

    Ставка — победа «Вальядолида» или ничья за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вальядолида» больше 1,0 за 2.77.

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