В ночь с 24 на 25 апреля в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Филадельфия» на своей арене примет «Интер Майами». игра начнется в 03:00 по мск. «Филадельфия» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» в минувшем сезоне выиграла Восточную конференцию, но на стадии 1/8 финала плей-офф проиграла «Нью-Инглэнд Революшн» (0:2) и выбыла из турнира.

При подготовке в к новому сезону «змеи» провели три товарняка, в которых смогли добиться одной виктории и два раза были повержены.

Затем они на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ прошли «Саприссу» из Коста-Рики, дважды обыграв ее. На своем поле американцы выиграли 4:0, а в гостях победили скромнее — 1:0.

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В стартовом поединке регулярки МЛС «Филадельфия» расписала выездную мировую с «Коламбус Крю», сыграв 0:0.

«Интер Майами»

«Интер Майами» в минувшем дебютном для себя сезоне МЛС в регулярном чемпионате занял десятое место в Восточной конференции, выиграв семь игр при 13 фиаско и трех ничьих.

Эта позиция позволила «цаплям» пробиться в квалификацию плей-офф, где они сразу же проиграли, потерпев выездное фиаско от «Нэшвилла» со счетом 0:3.

При подготовке к новому сезону коллектив Бэкхема успел провести всего лишь одну контрольную встречу, в которой проиграл «Тампа Бэй» (0:1) еще в конце марта.

Первая игра нового розыгрыша МЛС закончилась для «Интер Майами» домашним фиаско от «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 2:3.

В прошлом сезоне «Филадельфия» дважды обыграла «Интер Майами» — 2:1 и 3:0.

Прогноз и ставка на «Филадельфия» — «Интер Майами»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Филадельфии» предлагают — 2.17.

На викторию «Интер Майами» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.64.

Прогнозируем, что майамцы смогут прервать серию поражений против «змей», на этот раз не уступив. Наша ставка — Х2.