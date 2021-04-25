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    «Карабах» начнет без раскачки?

    «Габала» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Азербайджана, 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Габала» — «Карабах»
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    Гурбан Гурбанов
    «Габала» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 24-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 16:00 мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Габала»

    «Габала» нынче борется за выживание в элитном дивизионе. Правда, шансы команды на спасение выглядят очень даже прилично, учитывая, что отрыв от последнего места составляет 4 очка.

    Вот только атакует «Габала» слабовато. Более того, показатель результативности команды (20 мячей) — один из худших в лиге (наряду с «Сабаилом» и «Сабахом»).

    В минувшем туре «Габала» проиграла. Встреча в Сумгаите закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

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    Поединки против «Карабаха» для «Габалы» складываются крайне неудачно. Из пяти последних поединков команда проиграла в четырех при одной ничьей.

    «Карабах»

    «Карабах» заслуженно находится на 1 месте в турнирной таблице. Причем лидерство команда захватила лишь совсем недавно.

    В активе у «Карабаха» сейчас 47 очков. «Карабах» лишь на один зачетный балл опережает «Нефтчи».

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    • Причем «Карабах» в минувшем туре допустил осечку. Все-таки ничья с «Сабаилом» (1:1) в планы явно не входила, к тому же бакинский конкурент приблизился вплотную.

    На неделе команда была задействована еще и в Кубке Азербайджана. В первом матче с «Сумгаитом» на выезде была зафиксирована сухая ничья.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.25, на ничью за 5.22, а на «Габалу» — за 13.00

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    Хозяева нестабильны, к тому же слабовато выглядят в атаке.

    «Карабах» потерял 2 очка в минувшем туре, так что сейчас имеет право на осечку.

    Лидер чемпионата не намерен терять очки на ровном месте, так что явно начнет встречу активно. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 2.00

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