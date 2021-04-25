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    Забьет ли «Фиорентина» хотя бы один гол в ворота «Юве»?

    «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.81) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Ювентус»
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    Футболисты «Ювентуса»
    В воскресенье, 25 апреля, «Фиорентина» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 33-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Артемио Франки», начнется в 16:00 по московскому времени. «Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Апреля 2021 года
    Фиорентина
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    •  Фиорентина 16:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.10
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  • 1.57
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 33 очка.

    «Фиалки» в нынешнем сезоне одержали восемь побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

    В апреле подопечные Джузеппе Якини разошлись миром с «Дженоа» (1:1), уступили «Аталанте» (2:3) и «Сассуоло» (1:3), а также одолели «Верону» (2:1).

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    После травмы у «Фиорентины» по-прежнему восстанавливается Александр Кокорин. Под вопросом остается участие Борхи Валеро.

    «Ювентус»

    «Ювентус» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А с 65 баллами.

    На счету «старой синьоры» 19 побед, восемь ничьих и пять поражений в 32 сыгранных турах.

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    • В этом месяце команда Андреа Пирло обыграла «Наполи» (2:1), «Дженоа» (3:1) и «Парму» (3:1), поделила очки с «Торино» (2:2), а также уступила «Аталанте» (0:1).

    Среди травмированных у «Ювентуса» значится Федерико Кьеза, пропустивший предыдущую игру.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ювентуса» — 1.58, победа «Фиорентины» — 5.80, ничья — 4.30.

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    Скорее всего, «старая синьора» не сумеет защитить свой титул, но это не значит, что очки ей не нужны, ведь борьба за путевку в Лигу чемпионов в самом разгаре, а «Милан», «Аталанта» и «Наполи» могут не пропустить подопечным Пирло даже минимальной осечки.

    «Фиалки» в этом сезоне особо ни на что не претендуют, им нужно лишь держаться как можно дальше от зоны вылета. Команда Якини в последнее время не впечатляет, но все равно способна удивить, тем более что у туринцев наблюдаются проблемы в обороне.

    «Старая синьора» пропустила в пяти последних встречах, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Ювентуса" и обе команды забьют» за 2.81.

    Также вполне логичной кажется ставка «тотал больше 2,5», которая принимается с коэффициентом 1.70.

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