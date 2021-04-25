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    Столкнет ли «Атлетик» с вершины «Атлетико»?

    «Атлетик» — «Атлетико». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 25 апреля 2021 года

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    «Атлетико» лидирует в Примере
    В воскресенье, 25 апреля, «Атлетик» на своем поле примет «Атлетико» в рамках 32-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес Барриа», начнется в 22:00 по московскому времени. «Атлетик» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Апреля 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    По итогам 31 тура «Атлетик» делит с «Леванте» и «Гранадой» 10 место в турнирной таблице. У них на счету по 38 очков и отставание в десять пунктов от седьмой еврокубковой позиции.

    Сейчас у басков в рамках чемпионата Испании 6-матчевая безвыигрышная серия, где они потерпели одно поражение и пять раз делили очки со своими оппонентами.

    В минувшем туре первенства «красно-белые» расписали гостевую мировую с «Бетисом» (0:0), а перед этим они сыграли вничью дома с «Алавесом» (0:0).

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    Между этими матчами «Львы» потерпели разгром в финале Кубка Испании от «Барселоны» (0:4). Примечательно, что за две недели до этого они уступили в одном финале Кубка страны-2019/20, проиграв «Сосьедаду» (0:1).

    «Атлетико»

    «Атлетико» растерял все свое преимущество в чемпионате Испании и в последнее время выглядит нестабильно.

    Вот и в четырех последних турах победить удалось только два раза. Кроме того, «матрасники» проиграли «Севилье» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).

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    • Правда, эти успехи имели место в двух прошлых турах, где мадридцы разгромили на своем поле «Эйбар» (5:0) и победили «Уэску» (2:0).

    «Атлетико» пока что сохраняет первое место в Примере, набрав 73 очка, однако «Реал» «матрасники» опережают на три очка, а «Барселону» — на пять при матче в запасе у каталонцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,37.

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