В воскресенье, 25 апреля, «Атлетик» на своем поле примет «Атлетико» в рамках 32-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Бильбао на стадионе «Сан Мамес Барриа», начнется в 22:00 по московскому времени. «Атлетик» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

По итогам 31 тура «Атлетик» делит с «Леванте» и «Гранадой» 10 место в турнирной таблице. У них на счету по 38 очков и отставание в десять пунктов от седьмой еврокубковой позиции.

Сейчас у басков в рамках чемпионата Испании 6-матчевая безвыигрышная серия, где они потерпели одно поражение и пять раз делили очки со своими оппонентами.

В минувшем туре первенства «красно-белые» расписали гостевую мировую с «Бетисом» (0:0), а перед этим они сыграли вничью дома с «Алавесом» (0:0).

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Между этими матчами «Львы» потерпели разгром в финале Кубка Испании от «Барселоны» (0:4). Примечательно, что за две недели до этого они уступили в одном финале Кубка страны-2019/20, проиграв «Сосьедаду» (0:1).

«Атлетико»

«Атлетико» растерял все свое преимущество в чемпионате Испании и в последнее время выглядит нестабильно.

Вот и в четырех последних турах победить удалось только два раза. Кроме того, «матрасники» проиграли «Севилье» (0:1) и сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).

Правда, эти успехи имели место в двух прошлых турах, где мадридцы разгромили на своем поле «Эйбар» (5:0) и победили «Уэску» (2:0).

«Атлетико» пока что сохраняет первое место в Примере, набрав 73 очка, однако «Реал» «матрасники» опережают на три очка, а «Барселону» — на пять при матче в запасе у каталонцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,37.