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    Удержится ли «Монако» в топ-3 Лиги 1?

    «Анже» — «Монако». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Франции 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Монако»
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    «Монако» идет на третьем месте
    «Анже» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 18:05 мск. «Анже» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Апреля 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 18:05 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    «Анже»

    «Анже» после 33-х туров занимает в турнирной таблице 12-е место. Очевидно, что сезон для скромного клуба получается более чем удачным.

    В последнее время «Анже», правда, немного расслабился, но хозяев можно понять. Во-первых, силы не безграничны, а во-вторых — основную задачу они уже выполнили.

    Безвыигрышная серия «Анже» составляет уже пять матчей — две ничьих и три поражения. Причем во всех турнирах у него серия из трех поражений кряду.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В прошлом туре команда Стефана Мулена потерпел разгром на выезде «Ренну» со счетом 0:3. В прошлом поединке она была разбита ПСЖ (0:5) 1/4 финала Кубка Франции.

    «Монако»

    После 33 матчей «Монако» является третьей командой Лиги 1, у которой на счету 68 очков. В двух пунктах находится «Лилль» и в 5 баллах располагается ПСЖ. За Лигу чемпионов команда Нико Ковача ведет борьбу с «Лионом».

    В последних четырех турах монегаски с разгромным счетом победили «Сент-Этьен», «Метц», «Дижон» и «Бордо». Предшествовала этой серии нулевая ничья с «Лиллем».

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    • В целом, «Монако» не проигрывает семь поединков подряд, пять из которых завершались победой. В одном из них был побежден тот же «Метц» (0:0) в Кубке Лиги, а еще в одном — «Лион» (2:0) в Кубке Франции.

    Больше того, «Красно-белые» выиграли шесть прошлых матчей кряду во всех турнирах, где ни разу не пропустили. Если учесть еще и две «сухие» игры перед этим, то соперники не могут забить им восемь поединков.

    Наши прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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