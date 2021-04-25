«Анже» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 18:05 мск. «Анже» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» после 33-х туров занимает в турнирной таблице 12-е место. Очевидно, что сезон для скромного клуба получается более чем удачным.

В последнее время «Анже», правда, немного расслабился, но хозяев можно понять. Во-первых, силы не безграничны, а во-вторых — основную задачу они уже выполнили.

Безвыигрышная серия «Анже» составляет уже пять матчей — две ничьих и три поражения. Причем во всех турнирах у него серия из трех поражений кряду.

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом туре команда Стефана Мулена потерпел разгром на выезде «Ренну» со счетом 0:3. В прошлом поединке она была разбита ПСЖ (0:5) 1/4 финала Кубка Франции.

«Монако»

После 33 матчей «Монако» является третьей командой Лиги 1, у которой на счету 68 очков. В двух пунктах находится «Лилль» и в 5 баллах располагается ПСЖ. За Лигу чемпионов команда Нико Ковача ведет борьбу с «Лионом».

В последних четырех турах монегаски с разгромным счетом победили «Сент-Этьен», «Метц», «Дижон» и «Бордо». Предшествовала этой серии нулевая ничья с «Лиллем».

В целом, «Монако» не проигрывает семь поединков подряд, пять из которых завершались победой. В одном из них был побежден тот же «Метц» (0:0) в Кубке Лиги, а еще в одном — «Лион» (2:0) в Кубке Франции.

Больше того, «Красно-белые» выиграли шесть прошлых матчей кряду во всех турнирах, где ни разу не пропустили. Если учесть еще и две «сухие» игры перед этим, то соперники не могут забить им восемь поединков.

Наши прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.