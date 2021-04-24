«Оренбург» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 38-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 13:00 мск. «Оренбург» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в минувшем туре вновь добыл победу. На выезде был обыгран «Енисей» (1:2).

Команда Марцела Лички подходит к решающей фазе борьбы за 2 место в ФНЛ. Что, интересно, как раз нижегородцы являются главными конкурентами оренбуржцев. Правда, сейчас «Оренбург» отстает на 2 очка.

Сейчас в активе у «Оренбурга» 79 очков. Правда, команда Лички атакует более результативно — 64 мяча в 37 встречах.

Прогнозы на ФНЛ

В последние годы в личных встречах с нижегородцами «Оренбург» преуспевает. В трех последних поединках команда добыла две виктории, один раз сыграв вничью.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» изо всех сил бьется за выход в РПЛ. Пока получается отлично, однако отрыв от 3 позиции почти невидимый — 2 пункта.

Предыдущий поединок команда провела довольно успешно. Подопечные Роберта Евдокимова сумели переиграть «Чайку» (2:0).

Лучшая оборона лиги (22 пропущенных мяча, наряду с «крылышками»), обеспечивает команде весьма солидный результат. Зато атака проседает — всего 57 точных выстрелов в 37 матчах.

Вот только у «Нижнего Новгорода» в последнем матче возникла серьезная кадровая пробоина. Возможно, получивший травму капитан команды Александр Сапета не сыграет до конца чемпионата.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 2.56, на ничью за 2.98, а на «Нижний Новгород» — за 2.95

Хозяева отлично действуют в атаке, и явно будут стремиться забить до перерыва.

«Нижний Новгород» не изменяет своей оборонительной тактике, но свои шансы забить наверняка получит.

В таких поединках многое решает быстрый гол, которого стоит ожидать в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.88