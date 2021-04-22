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    «Орлы» склюют оборону «Портимоненсе»?

    «Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, Примейра-лига, 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портимоненсе» — «Бенфика»
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    Лукас Верисимо
    «Портимоненсе» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 28-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 21:00 мск. «Портимоненсе» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портимоненсе»

    «Портимоненсе» на данный момент осел на 9 месте в турнирной таблице. Сейчас в активе у команды 32 балла.

    У команды атака действует с такой же эффективностью, что и оборонительная линия. Разница мячей сие только подтверждает — 31:31 в 27 встречах.

    В минувшем туре команда добыла важнейшую выездную викторию. Минимально был обыгран один из аутсайдеров лиги «Фамаликан».

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    Поединки против «Бенфики» для «Портимоненсе» являются настоящей проблемой. В пяти последних очных поединках команда выиграла лишь однажды, уступив трижды.

    «Бенфика»

    «Бенфика» пытается нынешний сезон проваливает. Вместо борьбы за чемпионский титул «орлы» сейчас пытаются сохранить текущую третью позицию.

    В активе у команды сейчас 57 набранных очков. Причем забивает «Бенфика» так же часто, как и лидер чемпионата «Спортинг» — по 49 голов.

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  • 19/04/2021

    • «Бенфика» в минувшем туре опозорилась. В родных стенах лиссабонцы уступили «Жил Висенте» (1:2), причем все мячи в той встречи были на счету соперника. Один из них — в свои ворота.

    «Бенфика» пытается сохранить свое место, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов. «Брага» наступает на пятки, но за 7 туров до финиша лиссабонцы имеют двухочковый гандикап.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.51, на ничью за 4.40, а на «Портимоненсе» — за 6.61

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    Хозяева добыли победы в трех последних поединках, так что на одного из грандов настроены по-боевому.

    «Бенфика» постарается, как минимум, остаться на третьей позиции, а значит — будет активно атаковать с первых минут.

    Гости еще не потеряли шансов на 2 место, и наверняка будут стараться взять искомые три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Бенфики» -0.75 с коэффициентом 1.60

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