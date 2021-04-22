«Портимоненсе» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 28-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 21:00 мск. «Портимоненсе» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портимоненсе»

«Портимоненсе» на данный момент осел на 9 месте в турнирной таблице. Сейчас в активе у команды 32 балла.

У команды атака действует с такой же эффективностью, что и оборонительная линия. Разница мячей сие только подтверждает — 31:31 в 27 встречах.

В минувшем туре команда добыла важнейшую выездную викторию. Минимально был обыгран один из аутсайдеров лиги «Фамаликан».

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Поединки против «Бенфики» для «Портимоненсе» являются настоящей проблемой. В пяти последних очных поединках команда выиграла лишь однажды, уступив трижды.

«Бенфика»

«Бенфика» пытается нынешний сезон проваливает. Вместо борьбы за чемпионский титул «орлы» сейчас пытаются сохранить текущую третью позицию.

В активе у команды сейчас 57 набранных очков. Причем забивает «Бенфика» так же часто, как и лидер чемпионата «Спортинг» — по 49 голов.

«Бенфика» в минувшем туре опозорилась. В родных стенах лиссабонцы уступили «Жил Висенте» (1:2), причем все мячи в той встречи были на счету соперника. Один из них — в свои ворота.

«Бенфика» пытается сохранить свое место, дающее право на участие в квалификации Лиги чемпионов. «Брага» наступает на пятки, но за 7 туров до финиша лиссабонцы имеют двухочковый гандикап.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.51, на ничью за 4.40, а на «Портимоненсе» — за 6.61

Хозяева добыли победы в трех последних поединках, так что на одного из грандов настроены по-боевому.

«Бенфика» постарается, как минимум, остаться на третьей позиции, а значит — будет активно атаковать с первых минут.

Гости еще не потеряли шансов на 2 место, и наверняка будут стараться взять искомые три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Бенфики» -0.75 с коэффициентом 1.60