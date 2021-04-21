В матче 43 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) встретятся «Хаддерсфилд» и «Барнсли». Встреча состоится на поле стадиона «Кирклес» 21 апреля. Начало в 21:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

Хозяева висят над зоной вылета с 47 очками. При этом запас составляет всего 8 пунктов, а за 5 туров у команды всего одна победа.

«Хаддерсфилд» прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию победой над «Ноттингем Форрест» со счетом 2:0. Это случилось 17 апреля.

Ранее «Терьеры» проиграли «Борнмуту» 1:2 и «Норвичу» 0:7. Также отметим нулевую ничью с «Ротерхэмом».

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Что касается домашних выступлений, то здесь ситуация неприятная. С нового года «Хаддерсфилд» провел 11 домашних матчей и победил лишь в одном, сыграв 5 раз вничью и 5 раз потерпев неудачу.

«Барнсли»

«Барнсли» борется за выход в АПЛ. Сейчас клуб имеет 71 очко и занимает 6 место с отрывом в 4 пункта от ближайшего преследователя, коим является «Рединг».

«Дворняги» смогли набрать по три очка в матчах с «Мидлсбро» (2:0) и «Лутоном» (2:1). Однако после этого серия оборвалась из-за поражения от «Ковентри Сити» с результатом 0:2.

Поражение от «Ковентри» прервало хорошую выездную серию, поскольку до него «Барнсли» одержал 6 гостевых побед подряд.

Стоит добавить, что «Красные» пропускали в пяти последних выездных поединках турнира.

Прогноз и ставка

С небольшим перевесом в коэффициентах «Барнсли» выступает фаворитом — 3.45 и 2.17 дают букмекеры на этот матч. За 3.30 они выставили вариант с ничейным исходом.

«Хаддерсфилд» результатами не радует, при этом команда проиграла две очные встречи подряд. «Барнсли» имеет неплохие результаты на выезде, тем не менее последний выезд к «Хаддерсфилду» он проиграл.

Как бы там ни было, но «Барнсли» сейчас выглядит неплохо и сражается за путевку в высший дивизион. 5 побед в 6 выездных матчах должны о чем-то говорить. Так что наша ставка «П2».