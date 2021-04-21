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    «Барнсли» снова одержит победу?

    «Хаддерсфилд» — «Барнсли». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Чемпионшипа 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Барнсли»
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    Коли Вудроу
    В матче 43 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) встретятся «Хаддерсфилд» и «Барнсли». Встреча состоится на поле стадиона «Кирклес» 21 апреля. Начало в 21:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 21 Апреля 2021 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 21:45 Барнсли Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
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    «Хаддерсфилд»

    Хозяева висят над зоной вылета с 47 очками. При этом запас составляет всего 8 пунктов, а за 5 туров у команды всего одна победа.

    «Хаддерсфилд» прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию победой над «Ноттингем Форрест» со счетом 2:0. Это случилось 17 апреля.

    Ранее «Терьеры» проиграли «Борнмуту» 1:2 и «Норвичу» 0:7. Также отметим нулевую ничью с «Ротерхэмом».

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    Что касается домашних выступлений, то здесь ситуация неприятная. С нового года «Хаддерсфилд» провел 11 домашних матчей и победил лишь в одном, сыграв 5 раз вничью и 5 раз потерпев неудачу.

    «Барнсли»

    «Барнсли» борется за выход в АПЛ. Сейчас клуб имеет 71 очко и занимает 6 место с отрывом в 4 пункта от ближайшего преследователя, коим является «Рединг».

    «Дворняги» смогли набрать по три очка в матчах с «Мидлсбро» (2:0) и «Лутоном» (2:1). Однако после этого серия оборвалась из-за поражения от «Ковентри Сити» с результатом 0:2.

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    • Поражение от «Ковентри» прервало хорошую выездную серию, поскольку до него «Барнсли» одержал 6 гостевых побед подряд.

    Стоит добавить, что «Красные» пропускали в пяти последних выездных поединках турнира.

    Прогноз и ставка

    С небольшим перевесом в коэффициентах «Барнсли» выступает фаворитом — 3.45 и 2.17 дают букмекеры на этот матч. За 3.30 они выставили вариант с ничейным исходом.

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    «Хаддерсфилд» результатами не радует, при этом команда проиграла две очные встречи подряд. «Барнсли» имеет неплохие результаты на выезде, тем не менее последний выезд к «Хаддерсфилду» он проиграл.

    Как бы там ни было, но «Барнсли» сейчас выглядит неплохо и сражается за путевку в высший дивизион. 5 побед в 6 выездных матчах должны о чем-то говорить. Так что наша ставка «П2».

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