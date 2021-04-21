«Хаддерсфилд»
Хозяева висят над зоной вылета с 47 очками. При этом запас составляет всего 8 пунктов, а за 5 туров у команды всего одна победа.
«Хаддерсфилд» прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию победой над «Ноттингем Форрест» со счетом 2:0. Это случилось 17 апреля.
Ранее «Терьеры» проиграли «Борнмуту» 1:2 и «Норвичу» 0:7. Также отметим нулевую ничью с «Ротерхэмом».
Что касается домашних выступлений, то здесь ситуация неприятная. С нового года «Хаддерсфилд» провел 11 домашних матчей и победил лишь в одном, сыграв 5 раз вничью и 5 раз потерпев неудачу.
«Барнсли»
«Барнсли» борется за выход в АПЛ. Сейчас клуб имеет 71 очко и занимает 6 место с отрывом в 4 пункта от ближайшего преследователя, коим является «Рединг».
«Дворняги» смогли набрать по три очка в матчах с «Мидлсбро» (2:0) и «Лутоном» (2:1). Однако после этого серия оборвалась из-за поражения от «Ковентри Сити» с результатом 0:2.
Поражение от «Ковентри» прервало хорошую выездную серию, поскольку до него «Барнсли» одержал 6 гостевых побед подряд.
Стоит добавить, что «Красные» пропускали в пяти последних выездных поединках турнира.
Прогноз и ставка
С небольшим перевесом в коэффициентах «Барнсли» выступает фаворитом — 3.45 и 2.17 дают букмекеры на этот матч. За 3.30 они выставили вариант с ничейным исходом.
«Хаддерсфилд» результатами не радует, при этом команда проиграла две очные встречи подряд. «Барнсли» имеет неплохие результаты на выезде, тем не менее последний выезд к «Хаддерсфилду» он проиграл.
Как бы там ни было, но «Барнсли» сейчас выглядит неплохо и сражается за путевку в высший дивизион. 5 побед в 6 выездных матчах должны о чем-то говорить. Так что наша ставка «П2».