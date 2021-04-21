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    «Бело-зеленые» в родных стенах разживутся очками?

    «Эльче» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Испании, 21 апреля 2021 года

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    Пере Милья
    В рамках 31-го тура Примеры «Эльче» на своем поле сразится с «Вальядолидом». Поединок пройдет 21 апреля, начало — в 22:00 по мск. «Эльче» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2021 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 22:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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    «Эльче»

    «Эльче» предстоит вести борьбу за сохранение прописки в Примере. В данный момент он идет в зоне вылета, на 19 строке, но от безопасной позиции отстает всего лишь на балл.

    После того, как в начале марта «бело-зеленые» переиграли дома «Севилью» (2:1), они потом победить не могут, дважды сыграв вничью в этом отрезке при четырех поражениях.

    Две из неудач пришлись на последние два тура чемпионата, где они поочередно в выездных поединках потерпели фиаско от «Уэски» (1:3) и «Осасуны» (0:2) в прошлом игровом дне.

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    На своей территории« Эльче» не знает горечи поражния в четырех предыдущих встречах, по два раза победив в них и сыграв вничью, правда, только раз сохранив свои ворота на замке.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» с 27 очками сейчас делит 16 место с «Алавесом» и «Уэской», но находится в зоне вылета, на 18 месте, из-за худших дополнительных показателей.

    «Пусела» подходит к данной игре после домашнего поражения от «Гранады» со счетом 1:2, что стало их вторым фиаско подряд. А выиграть она не может на протяжении последних четырех игр.

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    • Стоит отметить, что победить «фиолетово-белым» удалось лишь в одном из 13 предыдущих матчей в Примере. Случилось это событие в начале марта дома над «Хетафе» (2:1).

    В данный момент безвыигрышная гостевая серия «Вальядолида» состоит из шести матчей, где было четыре ничейных результата и два поражения.

    В первом круге эти коллективы на поле «Вальядолида» сыграли вничью со счетом 2:2.

    Прогноз и ставка на «Эльче» — «Вальядолид»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вальядолида» предлагают — 2.75.

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    На викторию «Эльче» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.15.

    Так как на своем поле «Эльче» выступает в последнее время в целом неплохо, то предлагаем ставить на хозяев с 0 форой.

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