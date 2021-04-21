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    БАТЭ соорудит голевой задел?

    БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, Кубок Белоруссии, 21 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»
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    БАТЭ сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках полуфинала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 20:45 мск. БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    БАТЭ

    От борисовцев всегда ждут внутренних трофеев. В последние пару лет с этими самыми трофеями у БАТЭ складывается не очень.

    На текущий момент БАТЭ занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата. В 5 турах команда набрала 11 пунктов, забив 10 мячей и пропустив в свои ворота 5.

    Минувший тур для команды вышел успешным. Дома БАТЭ одолел «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1.

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    Поединки против жодинцев для БАТЭ складываются вполне успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды две виктории при двух ничьих и одном поражении.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» в четырех стартовых матчах разжился шестью очками. На текущий момент команда занимает довольно низкое для себя 9 место в турнирной таблице.

    В предыдущем туре торпедовцы уступили в родных стенах. Не по зубам оказалось брестское «Динамо» (0:2).

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    • В 5 матчах жодинская команда забила только 2 мяча, пропустив в свои ворота 7. Разумеется, такие показатели свидетельствуют о явных проблемах как в атаке, так и в обороне.

    К слову, последнее очное свидание с БАТЭ для торпедовцев сложилось удачно. Они добыли победу со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.55, на ничью за 4.00, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 6.30

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    БАТЭ наверняка намеревается завоевать Кубок страны, так что в первом матче будет действовать активно в атаке.

    Гости и атакуют слабовато, и в обороне часто ошибаются, так что вряд ли сумеют зацепиться за положительный результат.

    Хозяева и выглядят мощнее оппонента, и вообще, постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -0.75 с коэффициентом 1.71

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