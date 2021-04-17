Донецкий «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 17 апреля в Киеве, начало — в 19:30 мск. «Шахтер» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер»

«Шахтер» занимает в турнирной таблице чемпионата Украины второе место. Отставание от «Динамо» составляет семь очков. На столько же баллов «горняки» опережают идущую третьей луганскую «Зарю».

После зимней паузы «Шахтер» неожиданно потерял сразу семь очков. Команда Луиша Каштру сыграла вничью с «Колосом», а также уступила «Заре» и «Львову».

Кроме того, довольно болезненным получился вылет из Лиги Европы. В 1/8-й финала «Шахтер» дважды уступил «Роме».

Теперь же «Шахтер» сконцентрирован только на чемпионате. В прошлом туре длнецкий клуб разгромил «Мариуполь», а перед этим выиграл у «Ворсклы».

«Динамо»

Тем временем «Динамо» в этом году проиграло лишь в двух официальных матчах. Киевляне проиграли обе встречи с испанским «Вильярреалом» в 1/8-й Лиги Европы.

В чемпионате же команда Мирчи Луческу выиграла семь из последних восьми матчей. Очки у лидера смогла отобрать только черниговская «Десна».

В начале апреля «Динамо» выиграло в гостях у «Александрии», забив решающий гол на последних минутах. По сути, именно этот результат позволил киевскому клубу сохранить семиочковый отрыв от «Шахтера».

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«Динамо» в текущем чемпионате пропустило всего лишь 14 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры, как обычно, уверены, что «Шахтер» обыграет «Динамо». На «горняков» можно поставить за 2.08, ничью предлагают за 3.42, а победу киевлян — за 3.52.

Ранее в этом сезоне динамовцы выиграли у «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины, но потом уступили главному конкуренту в рамках чемпионата — 0:3. Правда, в предыдущем матче на результат очень повлияло удаление капитана «Динамо» Сергея Сидорчука

«Шахтер» будет трясти. Поражение от «Динамо», которое возглавляет Луческу, станет двойной капитуляцией. С одной стороны, есть невероятная мотивация, но у киевлян тоже с этим все в порядке.

Ставка — ничья за 3.42. Результат, который полностью устроит «Динамо». И, скорее всего, лишит «Шахтер» шансов на титул и прямую путевку в Лигу чемпионов.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 1:1 за 6.10.