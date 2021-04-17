«Хьюстон Динамо»
Прошлый сезон «Хьюстон Динамо» провалил. По итогам его регулярного чемпионата команда заняла последнее место в Западной конференции.
Коллектив на один балл отстал от предпоследнего участника своей конференции. Расстояние до зоны плей-офф составило девять очков.
Тем не менее, межсезонье техасцы провели успешно. В шести товарищеских встречах они выиграли пять поединков.
Единственный матч, где им не удалось победить, завершился поражением. В нем динамовцы потерпел разгром от земляков по штату «Далласу» (0:3).
«Сан-Хосе Эрткуэйкс»
«Сан-Хосе Эрткуэйкс» выполнил задачу-минимум в прошлой кампании регулярного чемпионата. Команда заняла восьмое место Западной конференции и вышла в плей-офф.
В плей-офф клуб выступал недолго. В четвертьфинале своей конференции он потерпел поражение от «Спортинга Канзас-Сити».
После того, как игровое время завершилось со счетом 3:3, калифорнийцы уступили сопернику в серии пенальти 0:3.
В межсезонье франчайз провел лишь две товарищеские встречи и обе выиграл. Сперва был разгромлен «Сакраменто Репаблик» (6:1), а затем повержен «Окленд Рутс» (3:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Хьюстон Динамо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.