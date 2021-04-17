В субботу, 17 апреля, в Хьюстоне пройдет стартовый матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Хьюстон Динамо» сыграет с «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Игра начнется в 03:00 по мск. «Хьюстон Динамо» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон Динамо»

Прошлый сезон «Хьюстон Динамо» провалил. По итогам его регулярного чемпионата команда заняла последнее место в Западной конференции.

Коллектив на один балл отстал от предпоследнего участника своей конференции. Расстояние до зоны плей-офф составило девять очков.

Тем не менее, межсезонье техасцы провели успешно. В шести товарищеских встречах они выиграли пять поединков.

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Единственный матч, где им не удалось победить, завершился поражением. В нем динамовцы потерпел разгром от земляков по штату «Далласу» (0:3).

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» выполнил задачу-минимум в прошлой кампании регулярного чемпионата. Команда заняла восьмое место Западной конференции и вышла в плей-офф.

В плей-офф клуб выступал недолго. В четвертьфинале своей конференции он потерпел поражение от «Спортинга Канзас-Сити».

После того, как игровое время завершилось со счетом 3:3, калифорнийцы уступили сопернику в серии пенальти 0:3.

В межсезонье франчайз провел лишь две товарищеские встречи и обе выиграл. Сперва был разгромлен «Сакраменто Репаблик» (6:1), а затем повержен «Окленд Рутс» (3:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Хьюстон Динамо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.