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    Избежит ли «Хьюстон Динамо» поражения от «Сан-Хосе»?

    «Хьюстон Динамо» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч МЛС 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон Динамо» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»
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    «Хьюстон Динамо» выиграл пять из шести матчей в межсезонье
    В субботу, 17 апреля, в Хьюстоне пройдет стартовый матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Хьюстон Динамо» сыграет с «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Игра начнется в 03:00 по мск. «Хьюстон Динамо» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон Динамо»

    Прошлый сезон «Хьюстон Динамо» провалил. По итогам его регулярного чемпионата команда заняла последнее место в Западной конференции.

    Коллектив на один балл отстал от предпоследнего участника своей конференции. Расстояние до зоны плей-офф составило девять очков.

    Тем не менее, межсезонье техасцы провели успешно. В шести товарищеских встречах они выиграли пять поединков.

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    Единственный матч, где им не удалось победить, завершился поражением. В нем динамовцы потерпел разгром от земляков по штату «Далласу» (0:3).

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» выполнил задачу-минимум в прошлой кампании регулярного чемпионата. Команда заняла восьмое место Западной конференции и вышла в плей-офф.

    В плей-офф клуб выступал недолго. В четвертьфинале своей конференции он потерпел поражение от «Спортинга Канзас-Сити».

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    • После того, как игровое время завершилось со счетом 3:3, калифорнийцы уступили сопернику в серии пенальти 0:3.

    В межсезонье франчайз провел лишь две товарищеские встречи и обе выиграл. Сперва был разгромлен «Сакраменто Репаблик» (6:1), а затем повержен «Окленд Рутс» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Хьюстон Динамо» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.

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