В 27-м туре португальской Примейры «Фаренсе» на своем поле примет лиссабонский «Спортинг». Встреча состоится 16 апреля, начало — в 23:00 по мск. «Фаренсе» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фаренсе»

«Фаренсе» в чемпионате ни на что существенное не претендует. Так, типичный борец за выживание, о чем говорит текущее 17 место в зоне вылета.

Сейчас в активе у команды всего 22 очка в 26 матчах. Причем отрыв от безопасной зоны составляет три пункта.

В минувшем туре «Фаренсе» потерпел поражение на выезде. Команда с минимальным результатом уступила «Маритиму» (0:1).

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В восьми предыдущих поединках коллектив одержал одну победу — над «Боавиштой» (1:0) в гостях. В четырех из пяти прошлых матчах он проиграл.

«Спортинг»

«Спортинг» лидирует в Примейре. В 26 проведенных играх лиссабонцы выиграли в 20 из них и четыре раза играли вничью. От ближайшего преследователя «Порту» они оторвались на шесть баллов.

За минувшие 12 поединков чемпионата «львы» теряли очки трижды. В конце зимы они расписали мировую с «Порту» (0:0) на его арене, а после этого выиграли три игры с разницей в один мяч.

В родных пенатах в этот период «зелено-белые» справились с «Санта-Кларой» (2:1) и «Гимарайншем» (1:0), а также переиграли в гостях «Тонделу» со счетом 1:0.

Тем не менее, в двух прошлых турах коллектив сыграл вничью с «Морейренсе» (1:1) и «Фамаликаном» (1:1). В целом, его беспроигрышная серия составляет 15 матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,90.

Прогноз и ставка на матч — «Спортинг» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25.