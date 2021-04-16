ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Реал»Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа «Пари Сен-Жермен» — «Бавария»ЛЧ. ПСЖ сдержал «Баварию», «Челси» прошел «Порту», «Реал» выбил «Ливерпуль» Мэйсон МаунтБез лишних усилий. «Челси» с прагматизмом вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 07:00
    • Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
  • 23:53
    • «Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Манчестер Сити» вновь обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал ЛЧ
    Все новости спорта

    Вернется ли «Спортинг» на победный путь?

    «Фаренсе» — «Спортинг». Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Португалии, 16 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Фаренсе» — «Спортинг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спортинг» не выиграл в двух прошлых турах
    В 27-м туре португальской Примейры «Фаренсе» на своем поле примет лиссабонский «Спортинг». Встреча состоится 16 апреля, начало — в 23:00 по мск. «Фаренсе» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 16 Апреля 2021 года
    Фаренсе
  • Португалия. Примера
    •  Фаренсе 23:00 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
    •

    «Фаренсе»

    «Фаренсе» в чемпионате ни на что существенное не претендует. Так, типичный борец за выживание, о чем говорит текущее 17 место в зоне вылета.

    Сейчас в активе у команды всего 22 очка в 26 матчах. Причем отрыв от безопасной зоны составляет три пункта.

    В минувшем туре «Фаренсе» потерпел поражение на выезде. Команда с минимальным результатом уступила «Маритиму» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    В восьми предыдущих поединках коллектив одержал одну победу — над «Боавиштой» (1:0) в гостях. В четырех из пяти прошлых матчах он проиграл.

    «Спортинг»

    «Спортинг» лидирует в Примейре. В 26 проведенных играх лиссабонцы выиграли в 20 из них и четыре раза играли вничью. От ближайшего преследователя «Порту» они оторвались на шесть баллов.

    За минувшие 12 поединков чемпионата «львы» теряли очки трижды. В конце зимы они расписали мировую с «Порту» (0:0) на его арене, а после этого выиграли три игры с разницей в один мяч.

  • Трансферный дайджест. 6-12 апреля
  • Перебертся ли звезда «Ливерпуля» в Париж, удержит ли «МЮ» бомбардира, потеряет ли «Тоттенхэм» лидера и другие трансферные новости последних дней
  • 12/04/2021

    • В родных пенатах в этот период «зелено-белые» справились с «Санта-Кларой» (2:1) и «Гимарайншем» (1:0), а также переиграли в гостях «Тонделу» со счетом 1:0.

    Тем не менее, в двух прошлых турах коллектив сыграл вничью с «Морейренсе» (1:1) и «Фамаликаном» (1:1). В целом, его беспроигрышная серия составляет 15 матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,53.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Прогноз и ставка на матч — «Спортинг» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  23.77
  • Суперэкспресс на 13-15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мохаммед Салах
  • Трансферный дайджест. 6-12 апреля
    • 20:02 12/04/2021     Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 года
  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
    • 12:12 11/04/2021     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021
    «Фаренсе» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.04.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Спортинг» на победный путь?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры