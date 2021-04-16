В 27-м туре португальской Примейры «Боавишта» на своем поле примет «Пасуш Феррейра». Встреча состоится 16 апреля, начало — в 20:45 по мск. «Боавишта» — «Пасуш Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

У «Боавишты» всего 25 очков, который позволяют опережать зону вылета лишь на один балл. Хозяева много пропускают, мало побеждают и потому находятся в опасности.

Правда, отставание от девятой строчки составляет всего четыре очка, хотя клуб занимает последнюю безопасную позицию — 15-ю.

В шести предыдущих турах команда потерпела три поражения. При этом ей удалось победить только в двух поединках.

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Тем не менее, в двух последних матчах коллектив не выиграл. Сперва он обыграл на выезде «Белененсеш» (2:0) и разошелся миром дома с «Риу Аве» (3:3).

«Пасуш Феррейра»

После 26 туров «Пасуш де Феррейра» набрал 44 очков и находится на пятом месте в таблице. Для команды из города с населением меньше 10 тысяч человек результат очень даже приличный.

Эта строчка по итогам сезона дает право сыграть в Лиге Европы. Отрыв от шестой строчки, которая не оставляет такой возможности, составляет восемь баллов.

Попасть в Лигу чемпионов клубу наверняка не удастся. Отставание от ее зоны — 13 пунктов. От четвертого места его отделяет 10 очков.

С начала февраля у коллектива наметился явный спад, ведь в девяти матчах он выиграл трижды и столько же раз уступил в четырех прошлых поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов за 1,57.