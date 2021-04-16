«Боавишта»
У «Боавишты» всего 25 очков, который позволяют опережать зону вылета лишь на один балл. Хозяева много пропускают, мало побеждают и потому находятся в опасности.
Правда, отставание от девятой строчки составляет всего четыре очка, хотя клуб занимает последнюю безопасную позицию — 15-ю.
В шести предыдущих турах команда потерпела три поражения. При этом ей удалось победить только в двух поединках.
Тем не менее, в двух последних матчах коллектив не выиграл. Сперва он обыграл на выезде «Белененсеш» (2:0) и разошелся миром дома с «Риу Аве» (3:3).
«Пасуш Феррейра»
После 26 туров «Пасуш де Феррейра» набрал 44 очков и находится на пятом месте в таблице. Для команды из города с населением меньше 10 тысяч человек результат очень даже приличный.
Эта строчка по итогам сезона дает право сыграть в Лиге Европы. Отрыв от шестой строчки, которая не оставляет такой возможности, составляет восемь баллов.
Попасть в Лигу чемпионов клубу наверняка не удастся. Отставание от ее зоны — 13 пунктов. От четвертого места его отделяет 10 очков.
С начала февраля у коллектива наметился явный спад, ведь в девяти матчах он выиграл трижды и столько же раз уступил в четырех прошлых поединках.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.
Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов за 1,57.