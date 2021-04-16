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    Оторвется ли «Боавишта» от зоны вылета?

    «Боавишта» — «Пасуш Феррейра». Прогноз и ставка (к. 1.57) на футбол, чемпионат Португалии, 16 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Пасуш Феррейра»
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    «Боавишта» идет на 15 месте
    В 27-м туре португальской Примейры «Боавишта» на своем поле примет «Пасуш Феррейра». Встреча состоится 16 апреля, начало — в 20:45 по мск. «Боавишта» — «Пасуш Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боавишта»

    У «Боавишты» всего 25 очков, который позволяют опережать зону вылета лишь на один балл. Хозяева много пропускают, мало побеждают и потому находятся в опасности.

    Правда, отставание от девятой строчки составляет всего четыре очка, хотя клуб занимает последнюю безопасную позицию — 15-ю.

    В шести предыдущих турах команда потерпела три поражения. При этом ей удалось победить только в двух поединках.

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    Тем не менее, в двух последних матчах коллектив не выиграл. Сперва он обыграл на выезде «Белененсеш» (2:0) и разошелся миром дома с «Риу Аве» (3:3).

    «Пасуш Феррейра»

    После 26 туров «Пасуш де Феррейра» набрал 44 очков и находится на пятом месте в таблице. Для команды из города с населением меньше 10 тысяч человек результат очень даже приличный.

    Эта строчка по итогам сезона дает право сыграть в Лиге Европы. Отрыв от шестой строчки, которая не оставляет такой возможности, составляет восемь баллов.

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  • 12/04/2021

    • Попасть в Лигу чемпионов клубу наверняка не удастся. Отставание от ее зоны — 13 пунктов. От четвертого места его отделяет 10 очков.

    С начала февраля у коллектива наметился явный спад, ведь в девяти матчах он выиграл трижды и столько же раз уступил в четырех прошлых поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,00.

    Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов за 1,57.

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