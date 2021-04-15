«Рома» примет «Аякс» в матче четвертьфинала Лиги Европы. Игра состоится на стадионе «Олимпико» 15 апреля в 22:00 по мск. Результат первой встречи 2:1 в пользу «Римлян». «Рома» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» показывает хороший результат. Она выиграла все пять состоявшихся матчей плей-офф Лиги Европы, пропустив при этом всего 3 мяча.

В последних поединках «Римляне» разобрали не только «Аякс» (2:1), но и «Болонью» (1:0) в Серии А. К беспроигрышной серии можно отнести ничью с «Сассуоло» (2:2).

Отметим, что лишь одни из пяти матчей с участием «Ромы» в плей-офф Лиги Европы заканчивался с тоталом меньше 2.5. Это было в первой игре против «Браги» (2:0).

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Бруно Перес, Николо Дзаньоло, Стефан Эль-Шаарави и Крис Смоллинг — это все, кто точно пропустит поединок.

«Аякс»

Благодаря тому, что «Аякс» выступает в более слабом чемпионате, результаты у него намного лучше. Команда тен Хага выиграла 8 из 9 последних поединков.

Если говорить исключительно о Лиге Европы, то здесь «Аяксиды» выиграли все четыре матча до встречи с «Ромой». Они победили «Лилль» (2:1, 2:1) и «Янг Бойз» (3:0, 2:0).

Как и у «Ромы», матчи «Аякса» в плей-офф в большей степени были результативными. Лишь в одном из пяти поединков забивалось 2 гола. В остальных было 3 гола.

Дэйли Блинд, Нуссаир Мазрауи, Андре Онана, Мартен Стекеленбург точно не примут участия в матче. Под вопросом Перр Схюрс. Так что в обороне может быть сразу три серьезные потери.

Прогноз и ставка

Котировки на поединок следующие: 2.85 — победа «Ромы», 3.85 — ничья и 2.35 — победа «Аякса».

По идее матч должен быть результативным. «Аякс» умеет атаковать. В этом случае он будет постоянно давить, поскольку разрыв минимальный и нужно забивать. При этом и голы, пропущенные дома, вынудят «Аякс» идти вперед . Ну и «Рома» может воспользоваться ситуацией.

Поставить на тотал больше 3 можно с коэффициентом 1.81.

«Аяксу» нужно забивать как минимум два гола. В четырех из пяти матчей плей-офф «Аяксиды» так и делали. Поставить на ИТБ2 (1.5) можно с коэффициентом 1.85.