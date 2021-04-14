14 апреля в ответном финальном матче квалификации Кубка Либертадорес бразильский «Сантос» на своем поле сыграет с «Сан-Лоренсо» из Аргентины. Игра начнется в 03:30 по мск. «Сантос» — «Сан-Лоренсо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сантос»

В минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес «Сантос» добрался до финала, где проиграл соотечественникам из «Палмейраса» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на девятой компенсированной минуте матча.

В недавно завершившемся чемпионате Бразилии по футболу «рыбы» финишировали только на восьмой позиции в турнирной таблице, выиграв 14 игр при 12 поражениях и ничьих.

Эта позиция дала «черно-белым» стартовать в новом розыгрыше КЛ со второго раунда квалификации, где они не без труда прошли венесуэльский «Депортиво Лара», выиграв 2:1 дома и сыграв 1:1 в гостях.

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Первый поединок со своим предстоящим противником, который прошел неделю тому назад в Аргентине, принес бразильцам викторию со счетом 3:1, где они побеждали после первой половины игры 2:0.

«Сан-Лоренсо»

«Сан-Лоренсо» последний раз принимал участие в Кубке Либертадорес в 2019 году, где добрался до 1/8 финала и был там остановлен парагвайским «Серро Портеньо» — 0:0 и 1:2.

После проигрыша «Сантосу» (1:3), клуб из Буэнос-Айрес провел поединок в Кубке Лиги Аргентины, где обыграл на выезде «Платенсе» (4:2), что стало их третьим подряд выигрышем на этом турнире.

С 14 набранными баллами после девяти туров данного соревнования 12-кратный чемпион Аргентины идет на пятой строке, уступая лишь пункт четвертой позиции, дающей право на плей-офф.

Между собой эти коллективы встречались трижды. в двух случаях побеждали бразильцы (1:0 и 3:1), а раз выиграли аргентинцы — 3:0.

Прогноз и ставка на «Сантос» — «Сан-Лоренсо»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сантоса» — 1.94, победа «Сан-Лоренсо» — 3.90, ничья — 3.55.

Проход: «Сантоса» — 1.01; «Сан-Лоренсо» — 17.50.

«Рыбы» будут удерживать свое преимущество и больше времени уделять защите, что обязательно должно сказаться на результативности игры. Прогнозируем в данном поединке низовую встречу.